В Украине изменились правила выдачи водительских удостоверений. Новости

Кабинетом Министров Украины внесены изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитации автошкол, сообщает пресс-служба сервисного центра МВД.

Главными нововведениями являются:

введена видеофиксация процессов сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыков управления транспортными средствами. Видеофиксация процесса составления теоретического экзамена сейчас уже реализована в сервисных центрах МВД нового образца. Отныне и во время составления практического экзамена действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет устанавливаться в каждом экзаменационном авто.

невозможно будет сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический – в другом.

сокращен до 2-х лет срок действия полученного в автошколе Свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств.

регламентировано, что получить или обменять водительское удостоверение невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.

в процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с учебными заведениями по подготовке водителей транспортных средств введен электронный обмен информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие. Нововведение призвано усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей и, в частности, знаний каждого слушателя.

Нововведения, касающиеся деятельности автошкол, предусматривают:

отмену необходимости приобретения в территориальных сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств;

передачу функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД в региональные сервисные центры МВД по местонахождению заведений;

упрощенный механизм аккредитации учреждений, которые принадлежат к сфере управления Министерства образования и науки.

Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Напомним, в Украине заработал сервис «Электронный кабинет водителя».