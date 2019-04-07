В Луганской области попали под обстрел члены избиркома. Новости

Члены избирательной комиссии в Луганской области попали под обстрел во время доставки бюллетеней с результатами выборов в участковую избирательную комиссию. Об этом сегодня, 7 апреля,во время итогового заседания сообщил член ЦИК Михаил Вербенский, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, инцидент произошел в районе села Катериновка Попаснянского района. «29 марта члены избирательной комиссии попали под обстрел. К счастью, никто из них не пострадал. Бюллетени тоже были невредимы. Выборы в этом населенном пункте были успешно проведены. В общем все шесть территориальных избирательных округов вовремя представили все протоколы. Замечаний и уточнений по протоколам не было», – сообщил Вербенский.

Как сообщалось ранее, члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сегодня, 7 апреля, обнародовали официальные результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись 31 марта 2019 года.