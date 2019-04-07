Первый тур выборов президента: ЦИК официально объявила результаты. Новости

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сегодня, 7 апреля, обнародовали официальные результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись 31 марта 2019. Об этом сообщает UATV.

Представители территориальных избирательных округов отчитались об окончательных результатах голосования.

По результатам подсчета 100% голосов, во второй тур вышли Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%).

21 апреля избиратели будут выбирать, кто из них станет следующим президентом Украины. Накануне, 19 апреля, должны состояться дебаты между кандидатами в президенты.

Напомним, в ЦИК не исключали, что процесс приема протоколов с мокрыми печатями может затянуться до субботы, 6 апреля. Официальные результаты первого тура выборов президента Украины ЦИК должны были огласить до 10 апреля.

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