Луганская «Заря» обыграла ФК «Львов». Новости

Завершился матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором луганская «Заря» сыграла на выезде с футбольным клубом «Львов». Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба ФК «Заря».

ФК «Львов» (Львов) – «Заря» (Луганск) – 0:1 (0:0)

07.04.2019. Кубок Украины. 1/4 финала. Воскресенье, 14:00. Стадион «Украина», Львов. Температура: +16С.

Зрителей: Не озвучено.

Арбитр встречи – Ярослав Козык (Мукачево);

– Ярослав Козык (Мукачево); Ассистенты арбитра – Александр Жуков (Харьков), Владимир Журибида (Луцк);

– Александр Жуков (Харьков), Владимир Журибида (Луцк); 4-й арбитр – Владимир Новохатный (Киев);

– Владимир Новохатный (Киев); Судейский наблюдатель – Сергей Задиран (Днепр);

– Сергей Задиран (Днепр); Делегат матча – Степан Панайда (Львов);

– Степан Панайда (Львов); Офицер безопасности – Владимир Гевко (Львов).

ФК «Львов»: 23. Богдан Сарнавский, 33. Сергей Борзенко (К), 67. Вадим Парамонов, 77. Сергей Воронин (13. Александр Насонов, 76), 3. Владимир Адамюк, 5. Владислав Приймак, 11. Дос Сантос, 10. Велозо Сантос, 16. Тавареш Виейра (74. Гонсалвес Пимента, 73), 6. Феррейра Да Силва (97. Алвеш Дос Сантос, 61), 9. Дуарте Да Силва.

Запасные игроки: 31. Александр Бандура, 32. Де Паулу Мерседес, 98. Виталий Микитин, 44. Дмитрий Фатеев.

И.О. главного тренера: Юрий Бакалов.

«Заря»: 73. Луис Филипе, 3. Дмитрий Литвин, 15. Виталий Вернидуб, 18. Александр Тымчик, 48. Максим Казаков, 98. Евгений Чеберко (14. Богдан Михайличенко, 74), 96. Силас, 20. Александр Караваев (К) (25. Максим Белый, 90+3), 17. Богдан Леднев (22. Владислав Кабаев, 84), 19. Максим Лунев, 11. Филипп Будковский.

Запасные игроки: 23. Заури Махарадзе, 7. Владислав Кочергин, 95. Леван Арвеладзе.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Гол: Богдан Леднев 47.

Предупреждения: Сергей Борзенко 47, Тавареш Виейра 55, Липе 68 - Максим Лунёв 21, Евгений Чеберко 63, Филипп Будковский 85.

Удаления: Нет.

Удары (в створ): 10(3) – 15(6). Угловые: 8-7. Офсайды: 0-2.