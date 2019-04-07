В лесополосе возле автодороги Селидово – Карловка обнаружен тайник с боеприпасами (Фото). Новости

В зоне ООС полицейскими сводного отряда ГУНП в Сумской области, который входит в состав Объединенных сил, во время несения службы по охране общественного порядка на автомобильной дороге Селидово – Карловка в лесополосе обнаружен схрон с боеприпасами. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) на свое странице в Facebook.

В тайнике правоохранители обнаружили два выстрела РПГ-7, две гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, три запала к гранатам и 40 патронов калибра 5,45 мм.

По данному факту работниками Марьинского отдела полиции ГУНП в Донецкой области проводится проверка.