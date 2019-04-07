Сменить место голосования на второй тур выборов: В ЦИК рассказали, когда начинать. Новости

С воскресенья, 7 апреля, граждане Украины могут подавать заявления о временном изменении места голосования на выборах президента 21 апреля 2019. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук, сообщает «РБК-Украина».
«С сегодняшнего дня наши граждане имеют возможность менять место голосования», – сообщила глава ЦИК.
Напомним, что члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сегодня, 7 апреля, обнародовали официальные результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись 31 марта 2019 года.
Как сообщалось раннее, перед выборами президента 31 марта только 8% переселенцев до конечного срока – 25 марта – смогли изменить место голосования для участия в выборах президента Украины 31 марта. Также сообщалось, что по меньшей мере 50% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не знали, что они имеют право голоса на выборах президента Украины.
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