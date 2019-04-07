Порошенко намекнул на наркозависимость Зеленского (Видео). Новости

Президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, не исключает, что его оппонент, комик и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский является наркозависимым.Об этом действующий глава украинского государства сказал в программе «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на телеканале «Украина».

«Это чрезвычайно большая угроза, когда есть подозрение, что кандидатом или даже президентом Украины, верховнокомандующим может стать человек, который, не исключено, что имеет наркотическую зависимость. Наркозависимость кандидата – это прямая угроза нацбезопасности и для каждого украинца", – сказал Порошенко в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина".

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