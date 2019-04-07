На НСК «Олимпийский»: Порошенко сообщил дату и время дебатов с Зеленским. Новости

Действующий президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата в президенты и комика Владимира Зеленского на НСК «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов через неделю, 14 апреля. Об этом Порошенко заявил в программе «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на телеканале «Украина».

«14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе (НСК "Олимпийский", – ред.), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, что 19:00-20:00 – оптимальное время», – сказал Порошенко.

Он добавил, что стадион – не лучшее место для дебатов, однако он согласен на них. «Там будут украинцы, там будут граждане Украины. Ключевое – не только то, что мы скажем, что будет в будущем, а и то, какие выводы я сделал после первого тура», – уточнил глава государства.

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