Открытие КПВВ «Гнутово» откладывается. Новости

Активные мероприятия по обустройству инфраструктуры контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово» продолжаются третьи сутки, а именно с 5 апреля, когда по решению командующего Объединенных сил для обеспечения надлежащей безопасности работ, осуществления пропускных операций в этом КПВВ было временно приостановлено. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
«За короткий промежуток времени удалось заменить дорожное покрытие на территории КПВВ и в непосредственной близости от него, обустроены укрытия для гражданского населения и работников контрольных служб. Вместе с тем, продолжаются работы по установке контрольных модулей, павильонов, других удобств для граждан и их подключения к соответствующим коммуникаций», – говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения этих мероприятий необходимо привлечение тяжелой строительной и специальной техники, движение и работа которой носит повышенную опасность для граждан. Поэтому, по решению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев, пропуск людей и транспорта через линию разграничения в рамках действующего гуманитарного дорожного коридора «Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь» не будет осуществляться и в дальнейшем.
Завершение реконструкции и восстановления пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в КПВВ «Гнутово» запланировано на 9 апреля.
«Командование Объединенных сил призывает граждан учесть эту информацию при планировании своих поездок», – резюмируется в сообщении.
Напомним, что КПВВ «Гнутово» закрыто на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора «Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь» не производится. Работы по обустройству планировали закончить до 8 апреля.
Кроме того, вчера по решению штаба ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средствчерез КПВВ «Марьинка». Это связано с обстрелом НВФ дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих. Решение об открытии будет приниматься дополнительно.
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