Зеленский назвал две глобальные проблемы Украины (Видео). Новости

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намерен изменить инвестиционный климат в стране. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина».
«У нас две глобальные проблемы – война на Донбассе, и естественно люди очень боятся инвестировать в Украину. Людям страшно, их финансы не защищены. На бизнес давят всевозможные правоохранительные органы, которые вообще не должны этим заниматься. Поэтому функции давления на бизнес и влияния на экономику должны быть убраны у СБУ, у Генпрокуратуры, у МВД. Должен быть создан отдельный орган, который занимается экономическими преступлениями», – считает Зеленский.
Он добавил, что Запад ждет от нового президента Украины гарантий по защите бизнеса.
«Должен в конце концов появиться и быть налажен инвестиционный климат как для украинских, так и для западных инвестиций», – констатировал Зеленский.
Кандидат также отметил, что в рамках обсуждения его предвыборной программы идет обсуждение вопроса борьбы с коррупцией и «перезапуска антикоррупционных органов, запуска антикоррупционного суда».
Как сообщалось ранее, действующий президент Петр Порошенко согласился на дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье14 апреля с 19:00 до 20:00. В ходе дебатов Порошенко также озвучит, какие выводы он сделал после первого тура.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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