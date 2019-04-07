Курс в НАТО: Зеленский намерен достучаться до каждого жителя на востоке Украины . Новости

Вопрос вступления Украины в НАТО должен проводиться через референдум. Об этом в интервью телеканалу «Украина» заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

«Я лично, как гражданин Украины, за НАТО. Это записано и в нашей программе. Но мы должны людям объяснить, что это никакой-то аллигатор, который хочет проглотить нас. А что это действительно безопасность страны. Нужно достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины. А на западе страны все знают об этом, все за курс в НАТО. Но вопрос НАТО нужно проводить через референдум», – сказал Зеленский.

Он также заверил, что курс Украины на евроинтеграцию выбран, «и никто его не намерен менять».

Как сообщалось ранее, действующий президент Петр Порошенко согласился на дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля с 19:00 до 20:00. В ходе дебатов Порошенко также озвучит, какие выводы он сделал после первого тура.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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