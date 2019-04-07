Зеленский готов на переговоры с Путиным. Новости

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина».

Он назвал свой первый шаг для прекращения войны на Донбассе. «Для первого этапа – это прекращение огня на востоке. Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что утро мы начинаем с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке», – сказал Зеленский.

Также кандидат заявил, что надо возобновить выплату пенсий жителям неподконтрольных Украине территорий. «Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы», – добавил он.

На вопрос, готов ли он вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил «Да».

Как сообщалось ранее, действующий президент Петр Порошенко согласился на дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля с 19:00 до 20:00. В ходе дебатов Порошенко также озвучит, какие выводы он сделал после первого тура.

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