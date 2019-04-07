Я усвоил урок: Порошенко сделал выводы по результатам первого тура голосования. Новости

Действующий президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, намерен существенно изменить свою команду и продолжить реформы. Об этом он заявил в программе «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на телеканале «Украина».

Порошенко отметил, что результаты первого тура выборов президента, который прошел 31 марта, стали одним из самых тяжелых уроков в его жизни. «Это очень сильный стимул, чтобы проанализировать все [прежние] 5 лет. Со всеми ошибками, которые были сделаны. На следующие 5 лет этот урок я очень хорошо усвоил», – заявил президент.

В этой связи сделаны определенные выводы.

«Будут изменены ключевые вещи. Будет изменена команда, будет большое количество молодых людей. Сейчас мы анализируем большое количество предложений, которые будут представлены», - сказал Порошенко.

Он заверил, что будет усилена обороноспособность страны. Также будут продолжены реформы, «которые обеспечат экономический рост, преодоление бедности и обеспечение благосостояния».

Порошенко пообещал, что экономический рост и движение в Евросоюз будут «резко ускорены». Также в декабре 2019 года украинская сторона предложит странам-членам НАТО план действий по членству Украины в НАТО.

«Домой вернем наших пленных ребят, которые содержатся в тюрьмах Москвы. Будет сделано много шагов, которые значительно укрепят мир. Сейчас это будет моим первым приоритетом», – резюмировал президент.

Как сообщалось ранее, действующий президент Петр Порошенко согласился на дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля с 19:00 до 20:00. В ходе дебатов Порошенко также озвучит, какие выводы он сделал после первого тура.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%.

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