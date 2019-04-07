Порошенко готов пройти допинг-контроль в WADA. Новости

Действующий президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, готов пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Об этом он сообщил в программе «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на телеканале «Украина».

«В начале следующей недели приедет сюда и руководство, и эксперты этой организации. И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по их прибытии», – сказал Порошенко.

Он добавил, что WADA – самая авторитетная в мире международная организация допингового контроля.

Как сообщалось ранее, действующий президент Петр Порошенко согласился на дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля с 19:00 до 20:00. В ходе дебатов Порошенко также озвучит, какие выводы он сделал после первого тура.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%.

Читайте также: