Переговоры в рамках «Нормандского формата» продолжатся, – Порошенко. Новости

Переговоры в рамках «Нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) будут возобновлены в ближайшее время Об этом он в программе «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на телеканале «Украина» заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Сейчас мы едем в Берлин. Сегодня есть заявление наших партнеров о том, что срочно будет восстановлена деятельность "Нормандской формата". Нам есть что делать. Мы точно знаем – куда, когда и как двигаться», – сказал президент.

Как сообщалось ранее, Германия и Франция продолжат сотрудничество в рамках «Нормандской четверки» вместе с Украиной и Россией по урегулированию на Донбассе. Петр Порошенко 12 апреля посетит с визитом Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.

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