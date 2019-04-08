В Донецке уничтожили знаменитого «Шерлока Холмса» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке уничтожили известное граффити «Сыскные дела Холмса и Ватсона». Об этом «Донецким новостям» сообщили местные жители.

Выполненное на внешней стене троллейбусного парка на улице Щорса, граффити привлекало внимание всех проходящих. А многие специально приезжали смотреть и фотографировать это произведение.

Граффити, в народе известное под сокращенным называнием «Шерлок Холмс», создала известная в Донецке группа художников-муралистов «Добрые люди». Работы были завершены в разгар «русской весны» – в мае 2014 года.

С приходом «ДНР», естественно, ни за этим, ни за иными муралами в городе никто не следил. В итоге, «Шерлок Холмс» начал постепенно разрушаться. В итоге, коммунальное начальство решило просто закрасить забор. И одно дело, если бы это проводилась реконструкция ограждения троллейбусного парке. Нет, просто замазали провалы в штукатурке, и закрасили забор желтой «побелкой», сквозь которую еще проглядывают фрагменты «старой Англии».

В марте 2015 года граффити «Сыскные дела Холмса и Ватсона» выглядело следующим образом:

Как сообщалось ранее, сейчас разрушаются и теряют свой первоначальный облик многие графические работы на стенах домов Донецка. Муралы и граффити, подверженные и атмосферным осадкам, и воздействию окружающей среды, требуют периодического обновления. Естественно, всего этого в нынешнем Донецке не происходит.

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