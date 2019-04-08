В «ДНР»: «Пограничники» откопали скифского воина (Фото). Новости

В кургане возле контрольно-пропускного пункта «Мариновка» (Шахтерский р-н, пункт на границе с Россией) «пограничники ДНР» обнаружили скифскую каменную скульптуру. Об этом сообщает местная газета.

По оценкам сотрудников «Донецкого республиканского краеведческого музея», возраст изваяния – 2 700 лет.

«Сначала мы не особо поверили этой информации и попросили прислать фотографии находки, мы были уверены, что это – очередная половецкая каменная баба. На сегодня коллекция Донецкого краеведческого музея насчитывает 69 средневековых каменных изваяний, и предполагалось, что благодаря новому поступлению их число станет "круглым". Но каково же было наше удивление, когда на присланной из Шахтерска фотографии мы увидели не половецкое, а скифское изваяние, которое почти на 2 000 лет старше средневековых каменных статуй», – рассказал сотрудник музея Анатолий Усачук.

Он отметил, что скифские скульптуры встречаются чрезвычайно редко в донецкой степи. Например, до нынешней находки в коллекции древней скульптуры музея были только две скифские статуи.

Найденное изваяние выполнено из плотного мелкозернистого песчаника, высота – около 2,3 м, вес – несколько сотен килограммов.

Скульптура изображает скифского воина в шлеме с массивным украшением – витой гривной на шее, в кафтане с поясом, к которому прикреплены короткий меч, горит с луком, топор-чекан. На горите – уникальная деталь: изображение пантеры с приоткрытой зубастой пастью. Руки воина сложены на животе. Статуя разломлена на две части.

Лицо воина сколото. Причем, участки сколов старые – видимо, уничтожение изваяния проведено давно. «Мы не можем сказать – когда именно, но можем почти определенно говорить о том, что уничтожение лица проведено преднамеренно: в какой-то период долгой истории мариновского изваяния кому-то стало очень неуютно из-за того, что каменный воин все видит и запоминает. Наши далекие предки считали, что уничтожить силу каменного человека можно было, разбив статую, отбив у нее голову или сбив лицо – в данном случае был выбран последний вариант», – поясняет Усачук.

1 апреля скульптуру передали в «Донецкий республиканский краеведческий музей».

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