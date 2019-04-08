«Нах*ен такая ненародная республика!»: Жители Донецка возмущены стоимостью «бесплатной» медицины. Новости

Жители неподконтрольного украинской власти Донецка возмущены высокой стоимостью медицины в «ДНР», где при этом во всех медиа «республиканские власти» заверяют о бесплатном здравоохранении. Своими историями дончане делятся в соцсетях.

Так, у Ольги сын имеет инвалидность по заболеванию лейкоз – онкология. «И наши власти и депутаты в один голос кричат, что онкобольные детки у нас проходят бесплатное лечение. Есть даже переписка с одним депутатом на эту тему», – пишет женщина.

Сейчас сыну Ольги необходимо пройти обследование. На прошлой неделе сдача анализов обошлась в 3 600 руб. (1 482 грн по местному курсу валют на 08.04.2019). Сегодня, в понедельник, планируют досдать ориентировочно еще на 7 000 руб. (2 881 грн). То есть суммарно Ольге данная часть обследование обойдется в 10 600 руб. (4 362 грн).

«МРТ в областной травматологии, чтобы сделать сыну платно – 1700 руб. (700 грн), аж в июле!!!, Если бесплатно, то в ноябре!!! Я уже не говорю за кучу лекарств, которые мы приобретаем», – пишет Ольга.

Она уточняет, что у нее есть все чеки, которые она опубликует, когда полностью закончат обследование.

«Апогеем явилось то, что я, придя по месту жительства в поликлинику на сдачу клинического анализа крови и мочи, услышала в ответ, что должна оплачивать эти анализы себе. Простите, а что тогда у нас из бесплатного?!! УЗИ, назначенное взрослому, тоже уже нигде невозможно пройти бесплатно, даже по месту жительства. А к неврологу с адским болями, я уже неделю не могу попасть из-за дурацкой системы», – возмущается дончанка.

Ольгу возмущает, что в «ДНР» постоянно акцентируют на бесплатном здравоохранении как достижении «республики». «Посыл поста был таков: не нужно говорить, что у нас бесплатное лечение, когда на самом деле все фактически платное… Муж работает, и с его зарплаты стабильно вычитаются все налоги. Вопрос: куда тогда они идут?», – комментирует она.

Женщина безрезультатно пыталась по поводу лечения сына попасть на прием как к бывшему «главе ДНР» Александру Захарченко, так и к нынешнему – Денису Пушилину. «Нереально прорваться лично. В свое время пыталась попасть к Захарченко, не пустили», – сообщила Ольга.

«Ольга борется за сына несколько лет, и у нее каждая копейка на счету... Онкология тем более у малыша...», – подтверждает дончанка Светлана.

Иные жители Донецка также возмущены ситуацией в здравоохранении «ДНР», акцентируя, что в «конституции республики» записано право на бесплатную медицину. «Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно», – говорится, в частности, в ст. 34 «конституции ДНР».

Татьяна: «Нах*ена перед референдумом орали на каждом шагу, что медицина будет бесплатная?! Народ проголосовал, а теперь на нас наживаются! Нах*ен нам 150 депутатов, которые нифига не решают! В больницах поборы за операции, все УЗИ – платные! Нах*ен такая ненародная республика!»;

Лигейа: «Ну, тут в конце марта в одной группе стайка врачей глотку рвала, что фсьо бэзплатно у нас. Может, для них – да, а для обычных людей – все платно! Зато минздрав шлет смс в стихах, и на каждом канале орут про бесплатную медицину»;

Каринэ: «Это очередное проявление экономической безграмотности, непрофессионализма и популизма руководителей, красивые безответственные лозунги вместо реальных дел… Медицина может быть государственной, значит из бюджета страны выделяются суммы, на которые можно лечить, обследовать и пр. <…> Нет денег – нет медицины (да и всего прочего)»;

Елена: «Позорище..! Беспредел..! На х*ена нам молодежные парламенты с вашими безмозглыми детьми? Денег в бюджете много?! Пустите деньги на больницы!».

«Я делал бесплатно операцию. Операция в онкологии – да, бесплатно. А лекарства и сопутствующие – уже $1 200», – подтверждает ситуацию Андрей.

«Вызывала маме "скорую", сказала правду – 78 лет, ехали час с лишком. Второй раз сказала – 57 лет, так через 5 минут "скорая" была. Так это [микрорайон] Текстильщик!», – дополняет Татьяна.

Дончане признают, что есть случаи, когда медпрепараты можно получить бесплатно – но они поставляются через гумпомощь из России и несоответствующего качества:

Светлана: «Можно бесплатно сдать ревмопробы в местную поликлинику. Или символически, или бесплатно – не помню уже. Получить гарантированно положительный результат на гуманитарных реактивах. Потом трястись как осиновый лист. Платно пересдать в био-лайне, например, и получив отрицательный результат, наконец, забыться спокойным сном. Потеряв килограмма три веса и кучу нервов»;

Валерий: «В ДНР лекарства поставляются по гуманитарной линии. Даже глазные хрусталики, оказывается. Но их продают в больнице по 36 тыс. руб. (14 815 грн). Как и все остальное. А большинство лекарств – пустышки с эффектом плацебо»;

Виталий: «Хрусталики действительно поставляли и ставили их бесплатно, но пострадавшим от обстрелов».

Еще одна тема для возмущений среди живущих в «ДНР» – так называемая программа гумпомощи жителям подконтрольной Украине территорий, по которой иногда можно получить бесплатное лечение:

Ольга: «Зато жители подконтрольной территории лечатся у нас бесплатно... И рожают, и оперируются и получают образование...Это нормально????»;

Ната: «Все для народа, зато хорошо деньги раздаем на территорию под Украиной» Позорище!»

Юрий: «Сначала ветеранам ВОВ с подконтрольной территории деньги раздавали, потом медицинскую программу для них запустили бесплатную в отличие от жителей ДНР. Посмотрите, сколько в поликлинике больницы им. Калинина посетителей с подконтрольной!».

Сторонники «ДНР» как всегда пытаются защитить свою «республику», пытаясь «перевести стрелки» на Украину. Однако в «ДНР» уже подобные лозунги тут же оспариваются местными жителями:

Елена О.: «А в Украине бесплатно? Мы живем в условиях войны»;

Лигейа: «Ну мы же не равняемся на Украину? У нас же российская стандартизация»;

Игорь: «А какая разница, как в Украине?».

Напомним, что «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко пояснила дороговизну операций в «ДНР» тем, что медицинская гумпомощь из России поступает в недостаточном объеме, а, например, имплантаты или протезы часто не подходят по размерам. «В реестре сейчас более 2,5 тыс. человек, а в год получаем 100-150 [имплантируемых металлических] конструкций», – говорила она в конце декабря 2018 года.

Ранее жители Донецка приводили стоимость некоторых операций и медобслуживания по состоянию на 2018 год:

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