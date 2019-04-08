Граф Тарас Москалюк: Донецкие журналисты вспоминают о своем коллеге (Фото). Статьи

В субботу, 6 апреля, мы простились с Тарасом Москалюком – нашим большим другом и коллегой…

Тарас Москалюк родился 14 февраля 1972 года в Дружковке (Донецкая обл.). После окончания филологического факультета Донецкого национального университета выбрал профессию тележурналиста. В 1994 году начал работу на региональном телеканале «7х7», который затем трансформировался в ТРК «Украина» – журналист отдела новостей, ведущий службы информации. Далее – собственный корреспондент в Донецкой области телеканалов «5 канал», «УТ-1», директор областного Коммунального предприятия «Региональная телерадиокомпания "Регион-Донбасс"». После начала вооруженного конфликта на Донбассе Тарас переехал в Киев. С 2014 года работал на телеканале «112 Украина», небольшой период был директором телеканала Dobro, после чего вновь вернулся на «112», где уже возглавил региональный отдел. В 2012 году указом президента Украины Тарасу Москалюку было присвоено почетное звание – Заслуженный журналист Украины.

По словам близких друзей, недомогание Тарас почувствовал осенью прошлого года. Сначала грешил на желудок. Прошел обследование – ничего сверхсерьезного не обнаружили. Кашель уже проявлялся, но Тарас списывал это на курение. Зимой симптомы усилились, добавились боль в суставах, потеря веса. «Я все равно – красавец! Но обязательно обследуюсь, вот только с работой разгружусь. После выборов за себя возьмусь…», – отшучивался и обещал Тарас друзьям, которые акцентировали на его состоянии.

В последние дни марта самочувствие окончательно ухудшилось, и Тарас обратился в больницу. Обследование констатировало – атипичная пневмония. Журналиста сразу поместили в реанимацию, врачи боролись за его жизнь, но…. 4 апреля в 8:20 сердце Тараса Москалюка остановилось… Ему было 47 лет…

Уход Тараса для всех стал шоком. Он был очень ярким человеком, объединявшим вокруг себя друзей, коллег, которые поделились с «Донецкими новостями» своими воспоминаниями.

Светлана Федчун, экс-собкор телеканала «1+1» в Донецкой области:

– В сентябре 1994 года я попала в редакцию новостей ТРК «Украина» в Донецке с твердым намерением там работать. Вокруг была такая суета: кто-то искал оператора, кто-то кассеты, кто-то машину, чтобы поехать на съемку, в другом углу просматривали снятый видеоматериал -– ни к кому не подойдешь. Я обратила внимание на парнишку, который что-то писал размашистым почерком. Мне хотелось быстрее разобраться, как делают новости и я решилась задать парню этот вопрос. Он сделал большие глаза и сказал: «Я сам не знаю, я только вчера сюда пришел». Так мы познакомились с Тарасом.

Потом я увидела его первый сюжет – про женщин-асфальтоукладчиц. Он меня покорил! Из банального эпизода, который в жизни видел каждый – как женская бригада кладет асфальт, он сделал проникновенный сюжет, где было над чем посмеяться и над чем поплакать, и где каждая участница, я уверена, почувствовала себя Богиней!

Потом была работа с упоением, когда после беготни в течение дня все вместе смотрели новости и расходились домой поздно вечером. Были редакционные посиделки под рюмку перцовки с селедкой из гастронома №13. Они частенько заканчивались исполнением песен Аллы Пугачевой, репертуар которой Тарас очень любил. Не модно? Ну и ладно! Он не подстраивался под чужие вкусы! А как он пародировал Сосо Павлиашвили! «...как часто мы грустим, как часто мы страдаем...». Мне даже исполнение Тараса нравилось больше, чем самого Сосо.

Со временем Тарас Москалюк стал брендом! Его переманивали с одного телеканала на другой, его все узнавали, а он не задирал нос – оставался таким же искренним, как и в первый день нашего знакомства.

У него были амбиции, он хотел быть знаменитым и богатым. Но жизнь подсовывала какие-то препятствия, бросала из стороны в сторону, в общем, не очень-то баловала... Все его богатство – это его душа! Широченная! Он был душой любой компании – это подтвердят все! Несправедливо, что он так рано ушел... Опустела без него земля...

Лариса Лисняк, главный редактор Регионального портала Донбасса «Донецкие новости»:

– Тарас – человек-радость, человек-праздник. Когда он входит, у всех на лицах сразу – улыбки. Он никогда не появлялся с сухим «Здрасьте», он врывался в твою жизнь с какой-нибудь искрометной фразой (было у него «дежурное» в рифму «здрасьте», но оно не для эфира :)). И само появление Тараса было сигналом – все, сейчас начнется веселье. Вне зависимости от повода – рабочая поездка, дружеская вечеринка, какая-то бытовая встреча… Любая ситуация превращалась в феерию.

Мы с Тарасом дружны со студенчества. Учились в одной группе на филфаке ДонНУ. У нас была самая веселая группа – чудили, куролесили. Зимняя сессия. Зачет по истории литературы СССР. К нему нужно было проштудировать уйму книг малоизвестных писателей советских республик. Тех же Киргизской СССР, Казахской, Таджикской... Когда не то что героев произведения невозможно было запомнить, а порой и фамилию автора. И нам ставят зачет по этому великолепному предмету сразу после Нового года, на 2 января. Естественно, никто не подготовился. И каждый выкручивался из положения, как мог. Это был первый зачет, когда я надела мамино платье, в котором становилась похожей на беременную (ну, молодые были, дурные). Под аудиторией все психуют, преподаватель всех «режет», на фразу «Кто следующий?» – все врассыпную. И тут заявляюсь я. И всё, понеслось от Тараса – нафиг экзамен, будем принимать роды, «мать, ты давай, уточкой ходи, уточкой, а то не поверит» (это все с показами, как нужно правильно заходить в аудиторию), «тужься, мать, тужься», «Кто следующий? – Мать, не обессудь, но беременные – вне очереди»… Вот они все ржали надо мной, а зачет-то я таким образом получила. Потом чуть ли ни на 4 января был какой-то экзамен, опять же мало кто успел подготовиться. Чтобы нам не поставили неявку без уважительной причины, придумал – «мать, а давай ты типа в больницу загремела». В итоге, меня вытолкали из здания филфака, чтобы на глаза преподавателю не попалась. А человек пять (с очень обеспокоенными лицами) заявили, что им срочно нужно бежать в клинику, узнать, что со мной. И тоже прокатило. Затем была летняя сессия, на этот сезон у меня было другое «беременное» платье. В итоге, Тарас родил – «О, Синявская опять беременная. Видать, сессия началась» (Синявская – моя девичья фамилия).

Тарас был «общежицким». Жизнь студенческой общаги – это отдельная нескончаемая история. Каждую ночь гудеж с приключениями. «Общежицкие» на первую пару практически никогда не приходили. После первой пары у нас была большая перемена, в течение которой они, превозмогая себя, подтягивались. И мы, «домашние», ждали этого момента. Потому что являлись эти «зомби», и начиналась «политинформация» на тему – господи, как мы вчера погудели… и Тарас опять был в ударе. И тут рождались легендарные байки о Тарасе. «Сказ о том, как Тарас здоровенную вешалку в окно с 9 этажа выбросил», «Сказ о том, как Тарас на подоконнике в позе звезды стоял», «Сказ о том, как Тарас с девчонками в покер играл… на одевание».

После окончания филфака все разбрелись по разным профессиям. Он в Донецке сразу стал телезвездой, я же в журналистику пришла лет через десять. И здесь я оказалась в выигрышной ситуации – имела возможность с ним пересекаться не только на вечеринках (ну, пусть будет интеллигентное «вечеринки»), но и в работе, продлевая эту феерию общения с ним.

В эту субботу, 6 апреля, у Тараса был очень душевный поминальный обед. Он получился такой, каким был (ужас – «был»!) сам Тарас. Мы наперебой вспоминали все его приколы (о многих публично-то и не напишешь, это из серии – есть что вспомнить, нечего внукам рассказать), безудержно смеялись (все равно переходя на слезы), просматривали видеозаписи его застольных «концертов» (а Тарас очень любил и умел петь). И правильно заключили друзья, что Тараса всегда хватало на всех, и его для каждого было много, поэтому у каждого было ощущение, что Тарас – только его.

В субботу собрались и наши одногруппники по филфаку. В 2004 году, в том числе благодаря напору Тараса, мы организовывали 10-летие выпуска. Спустя еще 10 лет, бегая вместе с ним по съемкам, журналистским делам, Тарас говорил – «мать, нам же в этом году 20 лет выпуска, нужно что-то замутить». Замутить не получилось, потому что это было начало 2014 года. И вот так совпало, что в этом, 2019 году, у нас 30 лет как мы пришли на филфак и 25 лет выпуска. И в этот раз, 6 апреля, Тарасу получилось «замутить», и он собрал нас всех…

Ирина Таранова, экс-начальник пресс-службы ДонОГА:

– Мне всегда нравилось обращаться к Тарасу – Тарас Николаевич. Он был неутомим тружеником, великолепным менеджером, замечательным человеком, надежным партнером, грамотным журналистом, настоящим другом. В нем было столько жизни, тепла, добра, щедрости, юмора и мудрости, что порой казалось, что он человек-праздник!

Чиновники его не боялись, но старались быть осторожными, уважали его мнение и то, что он делает. Его ждали на пресс-конференциях и на публичных мероприятиях, к встрече с ним тщательно готовились. И даже, когда он возглавил ТРК «Регион-Донбасс», он не сидел в директорском кресле с короной на голове, он, по-прежнему, держал «лопату» в руках. Не помню ни одного важного публичного мероприятия без него. Как-то несколько лет подряд в день рождения Тараса (14 февраля) область с визитом посещали «высокопоставленные», и Тарасу приходился праздновать свои дни рождений в Донецком аэропорту. Рано утром мы встречали гостей, поздно вечером провожали. Коллеги шутили, что к Тарасу на день рождения приезжают только VIP-гости. Он все события в жизни воспринимал с юмором и доброй улыбкой. Я не верю, что его в этом мире нет. Вечная память!

Кирилл Сазонов, до 2014 года – журналист донецких изданий:

– Про Тараса трудно вспомнить что-то серьезное или грустное. Он всегда или смеялся, или готовился засмеяться. При этом в работе был невероятно строг в правилах – что морально, а что нет. И если Киев требовал, например, взять комментарий у рыдающей вдовы – посылал громко и однозначно. Я слышал. Хотя, даже посылал он их с некоторым аристократизмом. Человек безупречного вкуса, стиля, строгих правил не в обычном смысле, а с каким-то внутренним индикатором – как поступать достойно, а как нет. Видимо, когда-то такое отношение к жизни и назвали Порядочностью. Наверное, такими были дворяне в далекие времена.

Трудно вспомнить что-то конкретное про человека, который долгие годы постоянно находился где-то рядом. Воспоминания сливаются в ленту и выбрать что-то отдельное… Лезут в голову всякие глупости. Как в Мариуполе он долго терпел чудеса местных коллег, а потом высокомерно назвал их тупоголовыми выпускниками модельного агентства. А потом, после обеда, решил освежиться и со словами «я должен быть бодрым, мне же в кадр» ласточкой прыгнул с берега в мелкое Азовское море… и стесал нос. А потом выдал – «Представляю, какая там у них теперь на дне борозда!».

Или съемки пенсионерского антимайдана в Донецке в 2004 году. Он записал все комментарии, жалобы на жизнь, на Ющенко, на грязные подъезды и высокие цены. Все это с аристократической невозмутимостью, пока кто-то не посоветовал возбужденной общественности спросить у журналиста, с какого он канала. И тут Тарас не сдержался и захохотал, чем слегка перепугал пенсионеров. Да, а потом они за ним еще гнались. Думал, догонят, он не мог смеяться и быстро бежать одновременно. Тарас тогда работал на «5 канале».

Тарас был эталоном надежного и хорошего друга. Единственное условие – ты не должен был потерять лицо в его глазах. Даже небрежность в одежде он не оставлял без едкого комментария, обязательно подчеркивая – ты же звездочка, тебя по телевизору покажут, а ты в рубашке с полосками, стыдно. Я не знаю, существовал ли в природе человек, который мог на него злиться. Мне кажется, все были рады видеть его другом. Такой он был – всегда веселый, даже к самым жутким ситуациям относился с иронией, элегантный, утонченный и очень порядочный. Такой себе граф или князь, которого случайно занесло в наше унылое и подловатое время. Но он делал его лучше – хотя бы в небольшом радиусе вокруг себя.

Юлия Божко, до 2014 года – собственный корреспондент «5 канал» в Донецкой области:

– В жанре интервью у Тараса не было равных. Он мог разговорить любого. К каждому находил свой подход. Как-то мы писали одних пожилых женщин, не помню уже где, он обратился к ним: ну, что, девушки, расскажите, что у вас произошло. И женщины, которые до этого молчали, как партизаны, расплылись в улыбке и рассказали все. Но было у Тараса правило – никогда не брать на кладбищах интервью у родственников погибших (например, во время трагедий на шахтах Донбасса). На просьбу редакторов записать, он возмущенно говорил им – вы в своем уме?!

Его можно было слушать бесконечно, столько интересных историй он знал, вкусно их рассказывал. Он заботился о каждом, не прося ничего в ответ. В 2014 году мне с оператором было невозможно работать в Донецке с пресс-картами (удостоверениями) «5 канала», нас просто преследовали. И я попросила Тараса сделать нам документы местного канала, где он тогда был директором. Он сделал за один день и сказал: «Берегите себя». Он, можно сказать, спас нам жизнь.

Именно у него я просила совета, когда мне предложили выехать из Донецка на время перед майским «референдумом». Я и боялась, и сомневалась. Он тогда написал: «Юля, надо ехать. Надо. Юль, ну приезжай ко мне с дочкой. Поживете у меня. Но думаю, если появилась возможность уехать, надо ехать. Если вдруг наладится, всегда можно вернуться. Юлечка, правда, уезжай. Давай надеяться, что это временно».

Находясь сам в тяжелом положении, он всегда предлагал помощь. И в тот раз, перед отъездом он настойчиво пытался хоть как-то помочь: «Юль, деньги есть? Я могу ну хоть тыщу гривен подкинуть. Правда, не стесняйся. Больше нет, но тыщу могу». Я никогда не забуду его доброту, его искренность. Он был настоящим.

Ксения Миляева, до 2014 года – собственный корреспондент телеканала ICTV в Донецкой области:

– Как бы ни было больно, но первое, что вспомнилось –именно смешное. Приехали с Юлькой Божко со съемки об угрозе какого-то подтопления в каком-то поселке. Сидели в одном офисе. Она – «5 канал», я – ICTV. Пишем тексты сюжетов. Спрашиваем друг у друга, как же объяснить зрителю, что такое «целик канала». Сами-то понимаем, что это, но сказать коротко не можем.

«Юлька, да че мы паримся. Щас позвоню по-бырику Москалючине. Он же, падлюка, все знает», – говорю я. «Москалюк, а ну-ка скажи нам, девочкам, как нам этот "целик канала" сформулировать коротко», – спрашиваю я Тараса по телефону. «Ой, девки, оно ото вам надо? Пять минут – и скинет вам умный мужик этот абзац – делайте с ним что хотите», – в ответ он.

Не знаю, как Юлька, а я – как только путалась в технических терминах и формулировках – сразу набирала Умного Мужика. Ржал, конечно, но никогда не отказывал в помощи. Я его называла Москалюк-паджлюка и Складбище собственных афоризмов. Он всегда был невероятным рассказчиком. Он всегда стебался над нами, над собой, но обидеться даже в голову не приходило. Это был не сарказм, а такая потрясающая ирония.

Кстати, «Осана Касева» (в Донецке журналистка работала как Оксана Ткачева, – ред.) в среде наших донецких корпунктов родилась с легкой подачи Москалюка. Приезжаю я на свою первую в качестве журналиста ICTV какую-то заказуху от одной известной компании. Не в теме, ясное дело, перепуганная. Говорю, ребята, а что здесь ваще такое, и какой вопрос им задать? Все дружно проржали, а Тарасик говорит: «Да скажи им просто, я – Осана Касева, сейчас у вас спрошу какую-нибудь х...ню, а вы мне х…ню ответьте». Потом, конечно объяснил. Объяснять он умел мастерски. Коротко, с кучей матюков, но почему-то после этого вся масса полученной до этого инфы, выстраивалась в четкую структуру сюжета. Я ему даже как-то и писала, что меня журналистом сделали Тарас Москалюк и Юля Божко. Да я и по сей день, когда что-то сложно сформулировать коротко, начинаю представлять, как бы Москалюк написал. И получается.

Тарасик, ты всегда будешь жить в нашей памяти. Как бы это банально ни звучало, это правда.

Леонид Цодиков, основатель газеты «Салон Дона и Баса»:

– Тарас был первый журналист, который брал у меня интервью. 1992-й год, но помню как сейчас. Мы только-только в Донецке запустили «Салон Дона и Баса». Базировались в гараже на Пожарке. Мы были поражены и страшно горды, когда появился Тарас и сказал, что хочет записать интервью. Я первый раз в жизни начал говорить на камеру и к своему удивлению понял, что не могу связать слова в предложения. Тарас прервал запись и сказал что-то типа «чувак, расслабься, забудь про нее, вы ведь сделали такое дело, просто расскажи свою историю». И все получилось. Это было круто.

Марина Сагань, ранее – журналист в газете «Салон Дона и Баса»:

– Не хочется писать как об ушедшем. Хочется представить, что просто уехал в солнечный Мадрид, как на том видео, которое выложил на его странице в Facebook кто-то из друзей. И представлять, что пишешь эти строчки, к примеру, к его дню рождения.

Мы с Тарасом никогда не работали вместе в одной конторе. Он – телевизионщик, я – газетчик. Но в начале двухтысячных было чудеснейшее время, когда я работала в газете «Салон Дона и Баса». Новостийщики из «Салона» бегали и ездили везде, почти в режиме телевизионщиков. И мы постоянно оказывались рядом, то на какой-нибудь аварии, то во время визита какой-нибудь персоны. Тут, наверно, уже все написали, что с Тарасом было весело? Помню, как курили на каком-то мероприятии в сторонке, а Тарасик вещал девочкам с других каналов: «А знаешь, как у вас на ТРК "Украина" новости называются? "Соития". А у вас на ICTV? "Факи"! Но вы не переживайте, у нас на "Пятом" тоже красиво называются – "Чьос новин"!» Вот у него в голове все время откуда-то бралось что-нибудь такое.

Таким он для меня и остается: молодым, веселым, со светлой солнечной шевелюрой, в драных хиповских джинсах. Однажды у них на канале ввели дресс-код. Сказали, что в камере надо появляться только в официальном виде. Тарасик остался в драных хиповских джинсах, но вместо футболки надевал рубашку и прихватывал с собой пиджак. Со всем его образом это было и смешно, и восхитительно.

Тарасик – солнце. Солнце, которое уехало в теплый солнечный Мадрид. Когда-то мы там встретимся.

Геннадий Чубенко, главный редактор областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии» (Донецкая область):

– Мы с Тарасом земляки, я тоже из Дружковки. Я благодарен Тарасу, что вовремя появился на моем пути. Когда был студентом, нужна была работа. Я уже почти стал барменом, вопрос буквально решался в один вечер. Но тут Тарас познакомил меня еще с одним нашим земляком, который искал журналиста на свой телепроект. Так, благодаря Тарасу, я попал на телевидение. И остался в журналистике. Может, это и небольшой эпизод, но реально важный для меня, ставший поворотным в дальнейшей жизни. Время от времени мы с ним перезванивались. Всегда с шутками-прибаутками. Это такой человек, при мысли о котором, начинаешь улыбаться. Спасибо ему, что был.

Наталья Павлова, экс-журналист донецкого телеканала «Первый Муниципальный»:

– Познакомились с Тарасом лет 17 назад. Смотрела на него (и Свету Федчун, вспомнилась она мне) тогда снизу-вверх: они же модные, со столичными кубиками на микрофонах. А я шпана неотесанная горловская. Но хватило духу сразу во время знакомства сказать: «Я тоже буду работать на "Новом канале"!». Тарас улыбнулся только. Тогда же напомнила ему о том, что виделись раньше. Преподавал что-то в институте у нас или на замену приходил. Говорил смачно, сочно, из жизни, жуя жвачку, сидя верхом на столе. Еще удивилась тогда – преподаватель и такой бесцеремонный. Его юмор всех равнял, он быстро реагировал на ситуацию на съемках, и этому училась тоже у него.

В Оранжевую революцию познакомил с редакторами с «Нового канала», когда те приезжали в Донецк. И когда в 2004-м решила переезжать в Киев, то, конечно же, первый звонок был именно в «Репортер». Свой первый сюжет о том, как сворачивают палатки на Майдане (а по большому счету, проверку на адекватность я прошла).

Рада, что это время становления меня в профессии, прошло именно так, когда с коньяком в холод грелись, вместе на пожары ездили, вместе людей в костюмах распинали вопросами хваткими. Время настоящих рукопожатий, а не виртуального общения.

Татьяна Орел, журналист:

– С тех пор, как в моей жизни случилось телевидение, каждый рабочий день для меня был праздником. Я до сих пор помню запах стен в коридорах ТРК «Украина», находившейся в самом центре Донецка. Стен, в которых нам было так интересно, так весело, молодо, дерзко. Атмосферу эту не передашь. Меня поймет только тот, кто ее ощутил. Мы сами не очень верили своему счастью: у нас был эфир, творческая свобода и команда – почти семья. Чуть ли не каждый наш вечер, после заключительного выпуска новостей, заканчивался редакционными посиделками – с перцовкой из соседнего гастронома, черным хлебом и селедкой. Все знали, что шеф, Геннадий Кондауров, еще у себя в кабинете, но музыку мы не приглушали, и на шепот не переходили. Бывало, дверь по-хозяйски распахивалась, и в редакцию важно заплывал шеф, да не один: то с университетским ректором Владимиром Шевченко, то с балетным Вадимом Писаревым. Мимо нашего хохота, видимо, трудно было пройти. «Ооо, какие люди! Да это же Манька Облигация!». Перцовка, без всяких психологических приемов, легко разрушала барьеры в общении с vip-гостями. Они запросто могли с нами выпить и закусить, а потом, наверное, уже под другую закуску, продолжали свои взрослые разговоры.

Однажды за нашим столом стало на одного человека больше. Шутки стали еще остроумнее, а эфирные краски ТРК «Украина» – ярче. В редакцию пришел мальчик-стажер. Худенький, застенчивый. Старательно кивал, выслушивая редакционные задания, быстро все схватывал и очень переживал. Ему так важно было понравиться. Он только что окончил донецкий филфак, жил еще в общежитии и был благодарен своей сокурснице со связями за возможность попасть на городской телеканал хотя бы в качестве стажера.

Его поручили мне. Я поручила ему: «Тарас, давайте попробуем сделать сюжет о женщинах в оранжевых жилетах. Тех, что укладывают асфальт. Только без трудового пафоса, пожалуйста». Мы с ним потом много раз вспоминали этот момент – когда он позвал меня в редакцию, чтобы показать свой первый в жизни телесюжет. Дрожащими руками нажал на кнопку пульта и отошел в угол – как будто, в случае неудачи, уже не собирался оттуда выходить. Когда закончился трехминутный сюжет, я вернула его на повтор, просмотрела еще раз и… не нашла слов. Это было прямо озарение какое-то. Дебелые, краснолицые тетеньки без лиц, без возраста и признаков пола, спрятанных под оранжевыми жилетами. Их силуэты всегда растворялись в городском интерьере, мимо них равнодушно мчались машины, и, если бы не предупредительный цвет униформы, их никто бы вообще не замечал. И вдруг из этой серо-оранжевой массы проступили образы. Кокетливые, веселые, симпатичные, неглупые, все понимающие женщины. Стажер Тарас Москалюк увидел их именно такими.

Это навсегда и осталось его профессиональным почерком – видеть в людях людей. По ту сторону экрана эту его особенность воспринимали как готовность быть «своим в доску» и в жизни тоже. Звонили, знакомились, звали на свадьбы и дни рождения, обижались, если, ссылаясь на занятость, не приходил.

Популярность, конечно же, ему льстила. Его хватало на всех и не хватало в то же время. И да, все мы немного ревновали его ко всем. И да, потому что у каждого свой Тарас Москалюк.

Я могу рассказать о нем очень много. Нас связывает ровно четверть века дружбы. Мы всю жизнь – как ниточка за иголочкой. Когда работали вместе, было очень много счастья, потом, когда разошлись по разным каналам, учились работать друг без друга. Но ежевечерние наши звонки пропускали не часто. Были всегда на одной волне. Всего не перескажешь. Да и не нужно. «Слова – это только слова, – как сказал Тарас в одном из своих сюжетов. – Промолчим, чтобы не сфальшивить».

В нашем доме всегда был стул для Тараса. И диван – если засидимся за полночь. Он подружился и с моим мужем, и с моим сыном, и с моими друзьями. Теперь я знаю, что персональное место для него было, оказывается, не только у нас. Все нуждались в его дружбе, иронии, порой даже жесткой, в умении слушать и принимать решения, когда нужна была его помощь.

Я знаю, Тарас очень сильно переживал свое «заэфирье». А, правда, чем объяснить, что молодого, умного, артистичного, органичного перед камерой талантливого журналиста, которому есть, что сказать, умеющего быть доверительным в отношениях со зрителем, а, значит, доносить до зрителя не только информацию, но и мысли, и чувства, поднимая тем самым эти чертовы рейтинги, отсекают от эфира? Я задаю этот вопрос тем, кто мог бы сделать его гораздо счастливее, но почему-то этого не сделал. Не сказал: «Давай, приходи, нам очень нужен ведущий – такой как ты»…

После какой-нибудь очередной студийной пробы на том или ином телеканале Тарас шутил: «Кажется, мой длинный нос опять не влез в экран». С горечью шутил, конечно. Неформат? А кто и как определяет рамки формата? На западных каналах, судя по моим наблюдениям, ведущий телепроекта ценится именно своим умением общаться со зрителем, который находится по ту сторону экрана.

А в жизни – да, он точно был «неформат». И спасибо ему за это. Ему, его маме, от которой он взял свою непохожесть. Теперь, каждый по чуть-чуть, будем проживать за себя и за него. Он любит все – вкусно поесть, хорошо выпить, красиво одеться, все бросить и полететь в Мадрид, петь, танцевать, смотреть кино, валяться у моря, болтать по телефону. Быть им нетрудно – достаточно просто любить жизнь. Но попробуй им быть... Я иронизировала над тем, что он всех принимает в друзья: мол даже в Facebook есть дружеский лимит. Но для Тараса лимита нет. Быть любимым – это его любимое занятие. С этим он всегда справлялся лучше всего.

Как часто мИ грустим

Как часто мИ страдаааем.

Порою все прошло

Не стоит вспаааминать…

При первых же аккордах этой песни мы теперь всегда будем слышать голос Тараса. На наших импровизированных кухнях-эстрадах он пел ее куда душевнее, чем Сосо Павлиашвили, которому подражал.

Но что там впередииии,

МИ не знаем,

И прошлое хотим

Все еще догнать…

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»