Второй тур: И снова мимо переселенцев?. Статьи

После первого тура президентских выборов в Украине многие международные организации совершенно неожиданно сосредоточили свое внимание на украинских переселенцах из Донбасса. Вернее – их специфических правах на выборах различного уровня в их собственной стране…

Они так и не узнали

Застрельщиком процесса выступила канадская миссия CANADEM по наблюдению за выборами в Украине. «Как наблюдатели канадской миссии, так и лица, работающие с переселенцами, оценили, что по меньшей мере 50% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)… не знали, что они имеют право голоса на выборах президента Украины (31 марта 2019 года) или какова процедура временного изменения адреса голосования», – заявил сразу после окончания первого тура глава миссии CANADEM в Украине Ллойд Аксуорти.

Он подчеркнул, что в миссии считают недостаточными усилия (государственных структур и медиа), направленные на распространение информации о процедурах и обеспечение просвещения избирателей на уровне переселенцев. В частности, среди ВПЛ старшего возраста, которые, вероятно, не имеют доступа к интернету и социальным медиа.

«Возможно, это является одной из основных причин того, что по состоянию на 25 марта (последний срок изменить адрес для голосования) всего около 6,5% ВПЛ воспользовались возможностью сменить адрес, чтобы проголосовать», – резюмировал Ллойд Аксуорти.

При этом 27 марта Гражданский холдинг «Группа влияния» («Группа впливу») обнародовал несколько иные данные о количестве переселенцев, которые смогли сменить место голосования, чтобы принять участие в президентских выборах. Однако, это не помешало экспертам сделал похожие выводы.

«Согласно нашим данным, 8% переселенцев до конечного срока – 25 марта – смогли изменить место голосования для участия в выборах президента Украины. Это незначительная часть общего количества ВПЛ, и это означает, что 92% из них не смогут воспользоваться своим правом и проголосовать за президента Украины. Если другие мобильные внутри страны граждане могут вернуться в свои дома и проголосовать, то для ВПЛ и жителей оккупированных территорий изменение места голосования – единственный путь, чтобы реализовать свое право», – сообщила тогда председатель правления холдинга Татьяна Дурнева.

Что кроется за «Донбасским рекордом»

Примечательно, что государственные структуры в своих реляциях для сохранения оптимистического тона по этому поводу тщательно избегали относительных оценок, делая упор на абсолютные величины.

«Отделы ведения Государственного реестра избирателей со 2 января до 25 марта 2019 года изменили место голосования для 315 725 украинцев. Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей – 63 869 и 28 834 соответственно», – сообщила 27 марта глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук.

И действительно, сами по себе цифры выглядят значительными. Если, конечно, не знать ни точного количества ВПЛ в Украине, ни соотношения количества тех, кто сменил место голосования к тем, кто этого по тем или иным причинам не сделал.

Кроме того, как сказал глава службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах, не стоит всех, кто сменил место голосования (в т.ч. в Донецкой и Луганской областях) считать априори переселенцами. Причины для такого шага у всех разные.

В частности, по информации Госреестра избирателей, 22% избирателей, сменивших место голосования, составляют…члены различных избирательны комиссий, которые просто захотели проголосовать на том участке, где они будут работать. Еще 15% избирателей, сменивших место голосования, это – официальные наблюдатели за выборами или работники правоохранительных органов, дежурившие на избирательных участках. Они также захотели голосовать по месту основной деятельности. К переселенцам подавляющее число и тех и других никакого отношения не имеет.

На деле – совсем не густо

Собственно, доля жителей неконтролируемых Украиной территорий (их считали отдельно) составила 24% от общего количества сменивших место голосования или менее 76 тыс. человек. Кто эти люди и какова их мотивация?

«Студенты-переселенцы, когда они закончили обучение в (украинских) вузах, потеряли регистрацию места жительства. У молодежи, которая к нам обращалась, была большая мотивация принять участие в выборах. К нам, к примеру, из Славянска трижды звонил молодой человек, у которого также завершился срок регистрации в общежитии. Он пробовал различные пути, в том числе пытался встать на учет бездомных. В конце концов, он зарегистрировал место жительства у своих друзей», – рассказала координатор «горячей линии» Общественной организации «Донбасс-SOS» Виолетта Артемчук.

По сути, таких людей можно считать жителями неконтролируемых Украиной территорий лишь формально. Они учились в Украине и, как правило, намерены трудиться на мирной части страны.

Собственно, сменили место голосования на выборах именно по причине реального проживания не по месту регистрации лишь четверть от общего количества сменивших его. Однако считать всех этих людей исключительно ВПЛ также было бы существенным заблуждением. Как заявил пару недель назад министр юстиции Павел Петренко, в Украине кроме 1,5 млн переселенцев (имеющих официальный статус ВПЛ) есть еще около 1 млн украинцев, которые живут вообще без официальной прописки. Они также включены в данную категорию.

В итоге, реальную явку переселенцев на первый тур президентских выборов 31 марта 2019 года можно (не сильно погрешив против истины) считать на уровне 3-4% от общего количества ВПЛ. И это – оптимистический максимум.

Но почему переселенцы так откровенно проигнорировали выборы президента в Украине?

Причин предостаточно. К примеру, как уже было сказано, канадские наблюдатели из CANADEM считают, что как минимум половина переселенцев была не в курсе того, что вообще могут голосовать. Соответствующая информация до них просто не дошла. Но, это только, во-первых.

«Большая часть переселенцев, не будем прятать голову в песок, как страус, несмотря на то, что имеют статус ВПЛ, фактически проживают на оккупированных территориях. Поэтому, для того, чтобы проголосовать, в реальности, им нужно пересечь линию разграничения. Но большая часть тих людей не хочет этого делать и считает это нецелесообразным. К сожалению, немного из этих людей, занимает активную гражданскую позицию», – прокомментировал явку на первый тур президентских выборов заместитель министра по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Георгий Тука.

Однако представляется, что дело здесь не только в недостаточно активной гражданской позиции среди ВПЛ. Многие просто не захотели рисковать…

О роли «Аркана» в политической жизни страны

Еще в конце января нынешнего года заместитель главы Национальной полиции Украины Олег Козловский заявил о подготовке плана фальсификации выборов президента с использованием голосов ВПЛ. «По нашей информации, преступники уже начали такую подготовку», – резюмировал он.

Это заявление получило довольно широкий резонанс. В результате глава Национальной полиции Сергей Князев немедленно распорядился «усилить работу по предотвращению фальсификации выборов».

А в феврале свое веское слово по тому поводу сказал и глава МВД Арсен Аваков, который также заподозрил переселенцев в очень недобрых намерениях. «Мы фиксируем последние три недели увеличение в 6 раз количества людей, которые приходят с оккупированных территорий и переписывают место голосования на другое. Думает кто-то (из них) о голосовании или это схема, которую нам предлагает один из кандидатов или наш враг?», – сказал он.

В качестве контрмер министр тогда пообещал сверху данных всех переселенцев, проголосовавших на президентских выборах-2019 с печально известной системой «Аркан». Чем, прежде всего, так печально известна эта система?

«Органы Пенсионного фонда Украины продолжают практику прекращения выплаты пенсий переселенцам на основании информации, полученной из системы "Аркан". В частности, из-за процедуры верификации и идентификации в мае 2018 года (по той системе) более 160 тыс. пенсионерам-переселенцам была прекращена выплата пенсии», – говорится в ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2018 год, опубликованном на сайте омбудсмена Людмилы Денисовой.

Но это далеко не самое интересное. Самое интересное в докладе идет дальше: «Как выяснилось, в 70% этих случаев информация (полученная с помощью системы "Аркан") об отсутствии длительное время ВПЛ по фактическому месту жительства не подтвердилась…».

Через призму этого очень интересного факта следующее заявление главы МВД Арсена Авакова приобретает весьма специфический оттенок. «Мы имеем базу данных пересечения границы (тот самый "Аркан"). Если увидим, что гражданин получил от члена комиссии бюллетень, однако, находился за рубежом, наступит криминальная ответственность», – сказал глава МВД.

То есть, получается, что если ВПЛ решит принять участие в голосовании на выборах президента Украины, то его обязательно проверят по системе «Аркан». При этом, даже если он совершенно законопослушен, то проблемы с законом ему все равно гарантированы с вероятностью 70%. Это напрямую вытекает из статистики, приведенной в докладе украинского омбудсмена.

Всерьез никто не верил

После этого вопрос – почему так мало переселенцев и жителей неконтролируемых Украиной территорий (со справками ВПЛ) проголосовало на выборах президента 31 марта нынешнего года – автоматически превращается в риторический.

При этом, в самом правительстве довольно хорошо понимали всю смехотворность подобного рода обвинений в адрес переселенцев.

«Это полный идиотизм и бред, потому что в среднем линию разграничения в сутки в обе стороны пересекают 30 тыс. лиц. Если в день выборов эта цифра увеличится даже до 40 тыс. это капля в море. Это никаким образом не повлияет на результаты общенациональных выборов. Поэтому такие манипуляции, с моей точки зрения, это дискриминация в целом наших граждан переселенцев, которым в очередной раз пытаются прилепить какое-то клеймо, что они фальсификаторы выборов», – заявил сразу после голосования первого тура Георгий Тука.

Не согласиться с этим трудно. Однако, проблемы у переселенцев возникают и в куда более абсурдных ситуациях. Тот же «Аркан» тому яркий пример.

Что там со вторым туром?

А тем временем международные организации озаботились проблемами переселенцев уже перед вторым туром голосования на нынешних выборах президента.

«Для ВПЛ процедура смены места голосования была упрощена, им нужно было предъявить только паспорт. Тем не менее, процедура осталась обременительной, т.к. ВПЛ необходимо снова подавать соответствующие заявления для изменения места голосования. Это является лишним препятствием для голосования, в котором нет необходимости. При этом, эта процедура была особенно обременительной для избирателей, живущих на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, которым необходимо много раз проходить через блокпосты, чтобы проголосовать», – заявил пару дней назад представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Ример.

При этом, ситуация перед вторым туром для переселенцев и жителей неконтролируемых территорий осложняется еще, как минимум, одним моментом.

«По факту, второго тура [выборов президента] юридически не существует без завершения процедур первого. Поэтому, очень важно, чтобы ЦИК как можно скорее объявила результаты первого тура и официально объявила о повторном голосовании, чтобы граждане успели сменить место голосования. Проблема в том, что, если перед первым туром было 65 дней на изменение места голосования, то перед вторым может быть… 5. ВПЛ просто не успеют», – сообщила первоначально председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

И буквально вчера стало известно, что заявления в отделы Госреестра избирателей о временной смене адреса голосования можно подавать с 7 апреля и по 15 апреля включительно. Итого выделили на весь этот процесс 9 дней.

Если резюмировать совсем коротко, то у переселенцев нет ни времени, ни возможности без экстрима для себя принять участие и во втором туре президентских выборов-2019. Потому едва ли их представительство во втором туре будет больше, чем в первом.

Похоже, на самом деле, на этом празднике жизни их особо не ждут…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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