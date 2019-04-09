На Донетчине при разминировании подорвались пиротехники. Новости

В результате взрыва, который произошел сегодня, 9 апреля, при разминировании территории вблизи водовода насосной станции на Донетчине, погиб сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще двое работников ГСЧС получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Сегодня около 10:30 вблизи с. Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время разминирования территории вблизи водовода насосной станции "Северский-Донецк-Донбасс" (серая зона) подорвалась группа пиротехнических работ ГСЧС. В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты, ранены старший лейтенант службы гражданской защиты и старший сержант службы гражданской защиты», – говорится в сообщении.