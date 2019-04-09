В Украине высокий уровень недоверия к национальным судам, – экс-омбудсмен. Новости

В Украине высокий уровень недоверия к национальным судам, поэтому граждане за защитой своих прав все чаще обращаются в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявила экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

«Два года подряд у нас проводится опрос относительно прав человека, и второй год подряд лидирует Европейский суд по правам человека. Никто не понимает, что такое субсидиарная международная институция, но все верят в ЕСПЧ, потому что есть ощущение, что это та сказка, которой не существует у нас», – сказала она.

«Открою "страшную тайну": у нас точно также используется практика ЕСПЧ в наших национальных [судебных] решениях. У нас есть судьи, которые великолепно ориентируются в практике ЕСПЧ. У нас есть судьи, которые принимают абсолютно справедливые решения, но верит население Украины, к сожалению, в ЕСПЧ», – продолжила Лутковская.

Экс-омбудсмен подчеркнула, что ЕСПЧ – очень уважаемая судебная инстанция, но добиться вынесения судебного решения очень долго и сложно, например, в споре с государством. «Но тем не менее, мы родили эту сказку и подорвали доверие к национальной судебной системе, что неправильно», – отметила правозащитница.

«Без судебной системы не существует системы защиты прав человека. Это единственный орган, который может и должен защищать права человека в стране», – добавила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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