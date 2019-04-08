Полиция выявила «аномальные» избирательные участки на Донетчине. Новости

В ходе второго тура выборов президента Украины правоохранители сделают акцент на «аномальные участки» – те, на которых итоги голосования за кандидата существенно отличаются от среднестатистической пропорции в границах избирательного округа или области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 апреля, в ходе брифинга в Киеве рассказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

«Есть кандидат "А" и есть кандидат "Б". Например, кандидат "А" в среднем набирает вдвое больше чем кандидат "Б", и эта пропорция с отклонением на 10–30% сохраняется на каждом избирательном участке района, округа или региона. Мы понимаем, когда колебания в границах 10–30% и даже 50%. Но когда вдруг выясняется, что кандидат "Б" набирает в 2 раза больше чем кандидат "А" на соседнем участке и фактически опровергает эту пропорцию, мы фиксируем, что этот участок аномальный», – пояснил Варченко.

По его словам, практически каждый из 29,9 тыс. избирательных участков Украины правоохранители проанализировали на предмет подобных аномалий, и там, где их выявили, будет усилена охрана.

«У нас есть около 30 таких участков в Донецкой области, и есть по несколько таких участков во Львовской и Одесской областях. По другим областям мы не фиксируем какого-то более-менее количества таких участков», – сообщил советник главы МВД.

«Мы не можем говорить, что это каким-то образом исказило результаты волеизъявления наших граждан. Вместе с этим, мы заинтересованы в том, чтобы повышать уровень этики избирательной кампании, законности процесса, поэтому обращаем внимание на подобные факты. Мы будем отрабатывать в усиленном режиме практически каждый из таких участков по Украине», – добавил он.

Напомним, что члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 7 апреля обнародовали официальные результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись 31 марта 2019 года.

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