Выдерну чеку – и 30 человек тю-тю: В Луганске обсуждают работу «полиции». Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске люди жалуются на «правоохранителей», которые бездействуют относительно пьяных и агрессивных людей. Об этом местные жители пишут в соцсетях.

«Когда уже, наконец, будут работать патрульные службы и вылавливать пьяных уродов?! С ребенком села в маршрутку на кв. Южном. Зашли четверо пьяных. За проезд не заплатили, водитель просто промолчал (как на школьников ругаться, так на "ура"). Вели себя омерзительно! На кольце Гаевого один вышел. Кто-то из пассажиров сделал замечание... На что был озвучен ответ: "У меня граната. Выдерну чеку... (пересчитал пассажиров) – и 30 человек тю-тю...". Наведите, в конце концов, порядок в городе», – рассказывает Татьяна.

Ее поддерживают и иные жители Луганска:

Иван: «Работой луганской полиции, в принципе, удовлетворен, но за пьяноту разную соглашусь с автором полностью. Патрульно-постовая служба практически не видна. На авто промчатся по-быстрому и все. Ну, или на праздниках каких-либо. Патрулей нужно больше… Работу ППС нужно активизировать»;

Татьяна: «В других городах патрульных и не видно. Недавно только гаишники объявились»;

Юлия: «Тоже часто встречаю алкашей в маршрутке»;

Диана: «Где-то год назад, такая же ситуация была, только после фразы: "У меня граната, щас всех взорву", того дурака прям в маршрутке отрихтовали, вытащили и потянули в МВД на Пархоменко. А по поводу патрульной службы согласна, этих клоунов не видно, сидят где-то в машине, шаурму поедают, там, наверное, половина профнепригодных... Если до войны ходили по дворам человек по 5+, и вылавливали алкашей, нарков и прочих, то сейчас такого нет, хотя город забит военными… Что говорить, если в центре города малолетки повсюду бухают и ходят неадекватные, то на окраинах вообще мрак»;

Александр: «Потому что наши полицейские могут только рынки доить».

Луганчане предлагают автору обратиться в «полицию», однако та отвечает, что с перебоями со связью туда просто сложно дозвониться:

Антон: «Набрала бы "102" или МГБ, сказала, что угрожают гранатой. Поверь, 10 минут, и этот ч**шник лизал бы асфальт»;

Татьяна: «С нашей связью дозвониться вообще невозможно хоть куда... А на "102" у нас с МТС – тем более. Эти номера заблокированы».

Также луганчане ищут виновных в ситуации. Мнения высказываются различные: