Выдерну чеку – и 30 человек тю-тю: В Луганске обсуждают работу «полиции». Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске люди жалуются на «правоохранителей», которые бездействуют относительно пьяных и агрессивных людей. Об этом местные жители пишут в соцсетях.
«Когда уже, наконец, будут работать патрульные службы и вылавливать пьяных уродов?! С ребенком села в маршрутку на кв. Южном. Зашли четверо пьяных. За проезд не заплатили, водитель просто промолчал (как на школьников ругаться, так на "ура"). Вели себя омерзительно! На кольце Гаевого один вышел. Кто-то из пассажиров сделал замечание... На что был озвучен ответ: "У меня граната. Выдерну чеку... (пересчитал пассажиров) – и 30 человек тю-тю...". Наведите, в конце концов, порядок в городе», – рассказывает Татьяна.
Ее поддерживают и иные жители Луганска:
- Иван: «Работой луганской полиции, в принципе, удовлетворен, но за пьяноту разную соглашусь с автором полностью. Патрульно-постовая служба практически не видна. На авто промчатся по-быстрому и все. Ну, или на праздниках каких-либо. Патрулей нужно больше… Работу ППС нужно активизировать»;
- Татьяна: «В других городах патрульных и не видно. Недавно только гаишники объявились»;
- Юлия: «Тоже часто встречаю алкашей в маршрутке»;
- Диана: «Где-то год назад, такая же ситуация была, только после фразы: "У меня граната, щас всех взорву", того дурака прям в маршрутке отрихтовали, вытащили и потянули в МВД на Пархоменко. А по поводу патрульной службы согласна, этих клоунов не видно, сидят где-то в машине, шаурму поедают, там, наверное, половина профнепригодных... Если до войны ходили по дворам человек по 5+, и вылавливали алкашей, нарков и прочих, то сейчас такого нет, хотя город забит военными… Что говорить, если в центре города малолетки повсюду бухают и ходят неадекватные, то на окраинах вообще мрак»;
- Александр: «Потому что наши полицейские могут только рынки доить».
Луганчане предлагают автору обратиться в «полицию», однако та отвечает, что с перебоями со связью туда просто сложно дозвониться:
- Антон: «Набрала бы "102" или МГБ, сказала, что угрожают гранатой. Поверь, 10 минут, и этот ч**шник лизал бы асфальт»;
- Татьяна: «С нашей связью дозвониться вообще невозможно хоть куда... А на "102" у нас с МТС – тем более. Эти номера заблокированы».
Также луганчане ищут виновных в ситуации. Мнения высказываются различные:
- Игорь: «Ездите на такси, если что-то не устраивает. А это общественный транспорт»;
- Наталия: «Таков ваш ответ на угрозу террористического характера? А если бы это произошло в магазине, например? Сказали б "сидите дома"?»;
- Виктория: «Для начала водитель не должен был таких кадров в маршрутку запускать, вот и все. А когда запускал, надо было ему сделать замечание»;
- Алексей: «Зная зарплату БПС, рваться выполнять прям везде свои обязанности они и не стремятся. З/п 12 тыс. руб. (4,9 тыс. грн по местному курсу на 8.04.2019 – ред.), если что»;
- Лена: «А что, з/п 12 тыс. руб. – это у нас минималка? Почему же тогда воспитатели в детском саду, учителя в школах, дворники, медики, получая по 3-4 тыс. (1,2-1,6 тыс. грн – ред.), справляются со своими обязанностями и воспитывают, учат, лечат детей, а не в подсобках сидят, т.к. з/п у них 3 тыс. (1,2 тыс. грн – ред.)?... Не надо плакаться, кто тут нищий и у кого маленькая зарплата, оправдывая их бездействие».
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