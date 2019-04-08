Главный военный прокурор Украины рассказал, что изменилось после взрывов на арсеналах. Новости

В Украине после последнего взрыва на арсенале боеприпасов, который произошел в Ичне (Черниговская обл.) осенью 2018 года, охрана военных объектов усилена в разы. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«По тем принципам, которые мы наблюдали все предыдущие разы, существенно и в разы серьезно усилено противодействие беспилотникам. В Сватово склад бомбился беспилотником, также», – сказал он.

«Существенно увеличено количество не невоенизированной охраны из гражданских, а количество боевых частей ВСУ, которые охраняют не взводом, а в разы большими подразделениями охраняют те арсеналы и склады, которые остались. Кроме того, усилена выучка и "учебная провокация" по возможностям закладки взрывоопасных предметов со стороны сил Специальных операций, контрразведки, когда проверяют возможность работы служб охраны на возможное проникновение», – продолжил Матиос.

По его словам, на одном из складов украинские военные провели учения, по итогам которых были приняты кадровые решения. «Недавно на один склад спецгруппа сил Специальных операций занесла и прикрепила к ракете макет с вывеской "Бомба", и спокойно ушла. Так разборки были такие, что все руководство части уволено без права на военную пенсию», – рассказал главный военный прокурор.

Он отметил, что сейчас в Украине также строятся новые и современные склады для хранения боеприпасов, но быстро это не делается.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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