Документальный фильм «Одесситы на Донбассе» сегодня покажут в Одессе. Новости

В рамках проекта «Социальные показы украинского кино» в кинотеатре «Синема Сити Одесса» сегодня, 8 апреля, состоится показ документального фильма «Одесситы на Донбассе». Об этом сообщает 28-я отдельная механизированная бригада.

Главные герои фильма – одесситы, которые принимали участие в боевых действиях в зоне АТО, среди которых и 2-е военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады: бывший командир разведывательной роты воинской части Андрей Скороход и командир роты 1 механизированного батальона, воин, погибший вблизи населенного пункта Славное в результате нападения диверсионно-разведывательной группы незаконного вооруженного формирования 31.05.2015 года Дмитрий Васильев. Указом президента Украины, при жизни Дмитрий был награжден «за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге», орденом Богдана Хмельницкого III степени, а впоследствии, посмертно, его родным вручили орден Богдана Хмельницкого II степени.

Показ состоится 8 апреля в 17:00 в кинотеатре «Синема Сити Одесса». Вход свободный.

Напомним, фильм «Одесситы на Донбассе» вышел в прокат.

Читайте также: