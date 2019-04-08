Три танкиста и собака: Как на Донбассе обслуживают боевую технику (Фото). Новости

На Донбассе танкисты начали сезонное обслуживание техники. Несмотря на то, что подразделения вывели с передовой еще осенью 2015 года, машины и личный состав всегда должны быть наготове, чтобы по приказу вовремя помочь пехотинцам.

Три танкиста и собака – экипаж одного из танков Т-72, который сейчас держит оборону на Луганщине. Немецкой овчарке по кличке «Чика» 9 месяцев, но уже более полугода она вместе с хозяином служит на Донбассе.

«Она – неотъемлемая часть нашего экипажа, которая нас постоянно спасает, помогает, служит и вдохновляет нас», – говорит военнослужащий ВСУ Анатолий.

Мужчина – командир танка. Защищать Луганскую область для него особо важно, ведь в Лисичанске живет его будущая жена. «Мы, когда приехали, сразу познакомились с моей женой, сразу поняли, что это – оно. Начали быть вместе, сейчас планируем свадьбу», – отмечает Анатолий.

На вооружении в его подразделении танки Т-72. Украинские военные называют их надежными и безотказными машинами, стреляют на расстоянии до 10 км. «У нас на вооружении в ВСУ основной – это танк Т-64, но машина менее легкая и менее бронированная, хоть пушка – та же самая 125 мм, но Т-72 больше подходит для выполнения боевых задач на сегодняшний день», – говорит боец ВСУ Сергей.

Сейчас танкисты не принимают участия в боевых действиях на Донбассе, поскольку, согласно Минским договоренностям, крупнокалиберное вооружение отведено с осени 2015 года. Украинские военные соблюдают Минские договоренности, при этом крупнокалиберное вооружение противника «не молчит».

«Я как человек, который был на передовой, сидя в окопах, чувствовал на себе и огонь артиллерии, и минометов, которые запрещены, хочу сказать, что есть в душе "ложка дегтя", но не можем отвечать», – отмечает Сергей.

«Это очень сложно, когда погибают ребята, а мы не можем ответить достойно. Хотя можем. Мы имеем силы, но не имеем возможностей. Мы по тревоге готовы подняться и выехать, работать – я это имею ввиду. Время учений уже прошло, сейчас – время действий», – добавляет Анатолий.

Сейчас танкисты на Донбассе начали переводить боевую технику на летний режим работы. «Мы перечищаем фильтры, проводим замену охлаждающей жидкости, сливаем антифриз, будем заливать воду. Морозов нет, и нет смысла переводить охлаждающую жидкость», – пояснил боец ВСУ Сергей.

Украинские танкисты отмечают, что готовы в любой момент оказать помощь пехотинцам – техника в исправности, опыта хватает, нужен только приказ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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