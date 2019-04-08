ХК «Донбасс» на выезде победил «Днепр». Новости

В рамках третьего матча финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч херсонский «Днепр» 7 апреля на своем льду принимал «Донбасс», сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

Команды выдали классический первый период в разрезе очных противостояний, не забросив шайб. Однако и во второй 20-минутке команды не смогли переиграть Олега Петрова и Богдана Дьяченко. Как выяснилось позже, все голы команды приберегли на заключительную треть игры.

Шокирующим для хозяев стал старт третьего периода. За стартовые 3 минуты команда Сергея Витера забила дважды. Сначала Юрий Сильницкий отличился голом в большинстве, а затем сработала голевая связка Захаров-Никифоров, но на этот раз первый отдавал, а второй забрасывал.

В концовке встречи «щукам» удалось сократить отставание до минимального, забросив в равных составах лишь фактически, так как Андрей Григорьев только успел сделать первый шаг из штрафного бокса. Практически это было большинство. Хозяева устроили финальный штурм, сняв вратаря, но получили гол в пустые ворота от Никифорова, которому ассистировал Тигран Манукян.

Так, счет в серии стал 2:1, впервые в пользу донецкой команды. Следующая игра также пройдет в Херсоне – 9 апреля в 19:00.

Фото: пресс-служба ХК «Донбасс»

УХЛ, финал плей-офф, третья игра:

«Днепр» – «Донбасс» 1:3 (0:0, 0:0, 1:3), счет серии – 1:2

Шайбы: 0:1 – Сильницкий (Пуголовкин) – 40:24, 0:2 – Никифоров (Манукян, Захаров) – 42:42, 1:2 – Жвачкин (Золотухин) – 51:24, 1:3 – Никифоров (Манукян – п.в.) – 59:18.

«Днепр»: Петров – до 57:36 (Сурканов); Белоусов (А) – Шулешов, Афанасьев – Пугачев, Декало – Матусевич, Черемнов – Зык; Коваленко – Золотухин – Жвачкин (К), Бондаренко – Дунаев – Янишевский, Матвиенко – Сирченко – Макарицкий, Брага – Целогородцев – Тимченко.

«Донбасс»: Дьяченко (Костенко); Сильницкий – Романенко (А), Гончаров – Игнатенко, Григорьев – Жовнир, Воронин – Александров; Пуголовкин – Мазур – Коренчук (А), Манукян – Захаров (К) – Никифоров, Кирющенков – Разумов – Костиков, Мостовой – Карпенко – Денискин.