Мир на Донбассе: Чего еще ждут украинцы от дебатов кандидатов в президенты. Новости

В Украине 73,5% граждан считают, что кандидаты, которые войдут во второй тур президентских выборов, должны участвовать в публичных дебатах между собой. Об этом говорится в опросе*, проведенном Фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Согласно опросу, 44% респондентов считают, что дебаты между кандидатами в президенты Украины должны пройти обязательно и еще 30% – желательно. Лишь 18% считают, что такие дебаты не нужны.
В случае, если теледебаты между кандидатами состоятся:
- 42% граждан будут смотреть их в любом случае;
- 31% опрошенных, если эти дебаты будут интересными и содержательными.
Наиболее важными темами дебатов были признаны следующие:
- «Как достичь мира на Донбассе? Как добиться освобождения оккупированных территорий Донбасса и их интеграции в Украине?» – 42%;
- «Как преодолеть коррупцию в Украине?» – 40%;
- «Как добиться роста экономики?» – 40%;
- «Программа развития Украины на годы своего президентства и на более далекую перспективу» – 39%;
- «Какие проблемы страны кандидат в президенты будет решать в первую очередь, если будет избран президентом?» – 31,5%.
Как сообщалось ранее, действующий президент Петр Порошенко согласился на дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля с 19:00 до 20:00. В ходе дебатов Порошенко также озвучит, какие выводы он сделал после первого тура.
Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%.
* Общенациональный опрос населения Украины был проведен с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на подконтрольных Украине территориях. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 10%, 1,7% – для показателей близких к 5%.
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