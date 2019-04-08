«Все для встречи новой жизни»: Житель Горловки показал район ресторана «Барнсли» (Видео). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов побывал в центральной части города. Как выглядит центр, он показал в соцсети.

В частности, Михаил показал, как выглядит район ресторана «Барнсли» по пр. Победы, «ЗАГС» и окрестности.

«Центр города. Ресторан "Барнсли" повидал множество пышных торжеств. Хотя то, что он видит сейчас – ни в какое сравнение! Многоэтажный дом рядом был полон офисов: городские СМИ, отделение банка и многое другое. Теперь здесь пусто. Выбитые стекла, разграбленные комнаты... Напротив ресторана – все, что осталось от супермаркета шахты имени Засядько. Каркас, не более. Центральный вход заколочен подручным материалом, вверху – старая выгоревшая надпись: "Все для встречи новой жизни!". Однако новой жизни нет. Есть "жиза"...», – рассказывает Михаил.

«Совсем рядом расположен городской отдел ЗАГС. Фасад этого "дворца бракосочетания" не знал ремонта со времен Мендельсона. И делать свадебное фото на крыльце не только не эстетично, но и опасно. Что еще из "новой жизни"? Вывеска "Нотариус" зеленого цвета гармонично сочетается с фирменным оформлением "ПриватБанка". Пустые ржавые билборды. Они повсюду. Хотя, отвлекаясь на рекламу вверху, не забывайте, что под ногами – ямы. Много ям... жиза», – добавляет он.

Пользователи соцсетей прокомментировали увиденные кадры. Большинство сходятся во мнении, что нынешнее состояние города вызывает грусть:

«Agung»: «С каждым просмотром убеждаюсь в правильном выборе – мы уехали из города в 2014-м. Но мысль о том, как смогли так использовать наших людей, перевернуть их сознание и манипулировать их действиями, не покидает. И от этого очень больно»;

«HellRick»: «Людей нет, автобусы проезжают пустые, кругом разруха и запустение. Во что превратился родной город»;

Сергей: «Зазеркалье﻿»;

Людмила: «Другая реальность!»;

«Тахачка»: «Дааа ужжж! Есть, на что полюбоваться!»;

«Plast»: «На видео промелькнула яма, в которую воткнуты палки, она на Космосе появилась как раз до войны, за пять лет не смогли ямку залатать. 5 лет в Горловке уже не был, а возвращаться уже совсем не хочется»;

Света: «Очень, очень грустно».

При этом есть и те, кто считает, что ситуация в Горловке и до военного конфликта была не лучше. «Что поделаешь, война идет. ЗАГС, дома, дороги и до войны были не лучше! Барнсли был крут в конце 90-х-начале 2000-х», – пишет «Paren».

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