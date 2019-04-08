В «ЛНР» мужчина зарезал тещу. Новости

В неподконтрольной украинским властям Кадиевке (до переименования – Стаханов, Луганская обл.) мужчина убил свою тещу. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что в одном из домов города 5 апреля был обнаружен труп женщины 1966 года рождения с ножевыми ранениями грудной клетки.

«Было установлено, что телесные повреждения гражданке причинил ее зять, гражданин 1986 года рождения. Происшествие произошло на почве внезапно возникших неприязненных отношений во время совместного распития спиртных напитков. Подозреваемый задержан, получены признательные показания. Ведется следствие», – заявили в «полиции».

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