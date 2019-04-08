Нужно прекратить язык вражды: Экс-омбудсмен о выборах в Украине. Новости

В Украине достаточно высокий уровень агрессии, связанный с выборами президента, который проявляется не только в обществе, но и среди достаточно известных людей и политиков. Об этом заявила экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

«Выборы – это очень о правах человека. Если мы начнем стесняться из-за агрессии в социальных сетях говорить о собственном выборе, тогда возникает вопрос свободы этого выбора. Если мы начинаем осуждать выбор кого-то другого, то как мы можем говорить о том, что в стране возможна свобода слова, свобода мнений», – говорит она.

Правозащитница заявила, что шокирована уровнем агрессии, который льется не только в социальных сетях, но и с телеэкранов, в частности от известных и уважаемых людей. «Когда они достаточно агрессивно осуждают определенную часть избирателей и говорят, что они голосовали "как-то не так". Если вы взяли на себя это право, тогда поймите, что вы нарушаете права человека, потому что вы осуждаете человека за высказывания, за голосование, не даете права этого сделать», – сказала Лутковская.

«Я не очень понимаю, почему молчат остальные правозащитники. Нам нужно прекратить этот язык вражды. Ведь это не только вопрос сегодняшнего дня и выборов президента. Это вообще температура в обществе. Это готовность общества услышать иную точку зрения, получить иной выбор, а это – проекция на то, что будет завтра. Если говорить откровенно, любой конфликт всегда имеет окончание», – добавила экс-омбудсмен.

Напомним, что члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 7 апреля обнародовали официальные результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись 31 марта 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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