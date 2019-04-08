Ситуация в пунктах пропуска утром 8 апреля: КПВВ «Гнутово» и «Марьинка» закрыты. Новости

Сегодня утром, 8 апреля, пропуск граждан и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда «Гнутово» и «Марьинка» не осуществляется. В КПВВ «Гнутово» продолжается реконструкция, мероприятия продлены до 9 апреля. А в КПВВ «Марьинка» по решению командующего ООС, из-за угрозы для гражданского населения в связи с обстрелами незаконными вооруженными формированиями (НВФ) дорожного коридора, временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств. Остальные КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 24,7 тыс. человек и 2,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8030 человек и 1115 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8475 человек и 1520 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8190 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/80.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Елена: «6:37. Новотроицкое в Донецк до начала моста. И прибывает»;

Наталья: «7:23. Аншлаг в Еленовке, стоим уже 1:35, мимо перевозы и снуют продавцы очереди, "бизнес" процветает»;

Денис: «7:39. Новотроицкое в Донецк 40 машин»;

Den: «8:27. Еленовка на 8:20 до рынка, льгота 50+»;

Анатолий: «8:31. Еленовка, очередь на автомагазине заканчивается».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.