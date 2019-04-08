В «ДНР»: 15-летняя девочка прыгнула с крыши недостроя в Макеевке. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) несовершеннолетняя девочка прыгнула с крыши многоэтажки. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло в Советском районе города. 15-летнюю пострадавшую обнаружили вблизи одного из заброшенных строений с многочисленными травмами. «Было установлено, что девушка пыталась совершить суицид и спрыгнула с 10-го этажа недостроенного дома», – заявила представитель «полиции».

С многочисленными травмами подростка на «скорой» доставили в реанимацию. Родственники девочки утверждают, что ничего «не предвещало беды». «Она активная, учится хорошо, выбирает себе профессию, куда хочет пойти учиться. Выбирала платье на выпускной. Любит мотоциклы», – рассказывает мама ребенка.

По предварительной версии, на необдуманный поступок юную макеевчанку подтолкнули напряженные отношения с друзьями. «Я даже не замечала, чтобы у нее конфликты были. Она не показывала мне, не знаю, почему. Я не понимаю, до чего можно было довести ребенка, чтоб такое произошло. Надо выбирать друзей хороших, и подруг, а родителям – смотреть, с кем дружат их дети», – отмечает сквозь слезы мама девочки.

О состоянии здоровья пострадавшего подростка не сообщается.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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