Сводка из зоны ООС за 7 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции украинских войск:
- из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – возле Водяного;
- из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Гнутово;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Широкино;
- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Новотроицкого.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции украинских войск:
- из минометов калибрами 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов – вблизи Попасной;
- из минометов калибрами 120 и 82 мм – вблизи Катериновки;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новозвановки.
С начала текущих суток противник обстреливал позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:
- из гранатометов различных систем – в районе Авдеевки;
- из станковых противотанковых гранатометов – в районе Каменки.
В «ДНР» сообщают, что «подразделения армии Киева за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 41 единица. Под огнем оказались село Михайловка под Горловкой; Ясиноватая и прилегающий к ней поселок Крутая Балка; села Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 9 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и Калиново, сел Пришиб и Желобок. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».
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