Сводка из зоны ООС за 7 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции украинских войск:

из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – возле Водяного;

из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Гнутово;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Широкино;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Новотроицкого.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции украинских войск:

из минометов калибрами 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов – вблизи Попасной;

из минометов калибрами 120 и 82 мм – вблизи Катериновки;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новозвановки.

С начала текущих суток противник обстреливал позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из гранатометов различных систем – в районе Авдеевки;

из станковых противотанковых гранатометов – в районе Каменки.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения армии Киева за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 41 единица. Под огнем оказались село Михайловка под Горловкой; Ясиноватая и прилегающий к ней поселок Крутая Балка; села Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 9 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и Калиново, сел Пришиб и Желобок. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».