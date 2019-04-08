Изменить место голосования во втором туре выборов можно уже с 7 апреля, – ЦИК. Новости

Украинцы могут подавать заявления о временном изменении места голосования во втором туре выборов президента с воскресенья, 7 апреля. Второй тур выборов Центральная избирательная комиссия назначила на 21 апреля. Об этом сообщила председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук, передает «Громадське».

Слипачук отметила, что с 7 по 15 апреля включительно украинцы имеют право подавать заявления о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса.

Напомним, что члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 7 апреля обнародовали официальные результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись 31 марта 2019 года.

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