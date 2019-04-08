Избиратели недостаточно осведомлены о программах кандидатов в президенты, – опрос. Новости

В Украине избиратели недостаточно осведомлены о предложениях кандидатов по решению тех или иных важных общественных проблем. Об этом говорится в опросе*, проведенном Фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, на вопрос, известны ли предложения избранного на данный момент кандидата в президенты о том, как достичь мира на Донбассе, 20% избирателей Владимира Зеленского и 40% избирателей Петра Порошенко ответили, что хорошо известны, а о том, что неизвестны – 29,6% и 17,6% соответственно.

Согласно опросу, предложения по политике в отношении России хорошо известны 18% избирателей Зеленского и 51% избирателей Порошенко, а предложения по реформе Вооруженных сил Украины – 10% и 48% соответственно. О предложениях по европейской интеграции знают 22% избирателей Зеленского и 61% избирателей Порошенко, а по вступлению в НАТО – 16% и 62% соответственно.

Меньше всего осведомлены избиратели о возможных кадровых назначениях обоих кандидатов – считают, что хорошо знают об этом, только 18% избирателей Зеленского и столько же избирателей Порошенко. Предложения своих кандидатов по реформированию судов и правоохранительных органов знают 14% избирателей Зеленского и 28% избирателей Порошенко.

О форме правления страной мнения украинцев следующие:

за парламентскую форму правления – 6%;

за президентскую – 14%;

за сочетание форм президентской и парламентской республики – 58%.

Среди тех украинцев, которые за сочетание форм президентской и парламентской республики, 27% считают, что нужна президентско-парламентская (правительство назначается президентом с согласия Верховной Рады) и 32% – парламентско-президентская (правительство назначается Верховной Радой с согласия президента, большинство власти в руках премьера) форма правления.

Кроме того, 40% граждан уверены, что власть президента стоит оставить в том же объеме, в каком она была последние 5 лет. По мнению 25% респондентов, власть президента следует расширить, предоставив ему право формировать правительство; еще 9% считают, что выборы президента следует перенести в парламент и оставить за ним только полномочия главнокомандующего Вооруженных сил.

Как сообщалось ранее, в Украине 73,5% граждан считают, что кандидаты, которые вошли во второй тур президентских выборов, должны участвовать в публичных дебатах между собой.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля с 19:00 до 20:00. В ходе дебатов Порошенко также озвучит, какие выводы он сделал после первого тура.

* Общенациональный опрос населения Украины был проведен с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на подконтрольных Украине территориях. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 10%, 1,7% – для показателей близких к 5%.

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