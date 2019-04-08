Убирала на кладбище: На Донетчине в результате взрыва пострадала женщина. Новости

54-летняя местная жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище в с. Верхнеторецкое (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). По факту травмирования человека полиция открыла уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

«Сотрудники Авдеевского отделения полиции выяснили, что потерпевшая занималась уборкой на кладбище и когда потянула из могилы искусственные цветы, прогремел взрыв. Женщина получила осколочные ранения туловища и головы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу города Торецка, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас женщина уже находится дома», – сообщили в пресс-службе.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. По факту следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.