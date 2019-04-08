На Донетчине пожары унесли три жизни. Новости

В результате пожаров, которые 7 апреля произошли в Мариуполе и Николаевке (Донецкая обл.) погибли трое людей. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, 7 апреля в 19:39 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в одной из квартир на б-ре Шевченко в Мариуполе.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что наблюдается плотное задымление в квартире на 5-м этаже 9-ти этажного жилого дома.

«Во время проведения разведки и тушения пожара огнеборцы обнаружили мужчину, 1948 года рождения. Бойцы ГСЧС вынесли мужчину на свежий воздух и передали его работникам скорой помощи. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице», – рассказали в пресс-службе.

Пожар был ликвидирован в 20:02.

В тот же день в 22:33 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Юбилейной в г. Николаевка.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в квартире на первом этаже 5-ти этажного жилого дома. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тела двух погибших», – сообщили в ГСЧС.

Пожар был ликвидирован в 23:15.

Причины возникновения пожаров устанавливаются.