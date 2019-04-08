В соцсетях показали очереди в отделы ведения Госреестра избирателей в Киеве (Фото). Новости

В отделы Госреестра избирателей в Киеве сегодня, 8 апреля, с самого утра собираются большие очереди. Об этом сообщают очевидцы из числа переселенцев в соцсетях.
Так, очередь в отдел Госреестра избирателей в Соломенском районе Киева показал в соцсети переселенец из Донецка Андрей:
«В Соломенском – жара, есть список очередности, список писали с 7:30», – прокомментировал он.
А Виктория показала очередь в Киево-Святошинском районе:
Очевидцы рассказывают о том, сколько времени потратили в отделах Госреестра:
- Вадим: «В Святошинском ровно 2 часа понадобилось»;
- Умайра: «В Печерском очередь небольшая, все очень быстро. Потратила минут 30 с написанием заявления и всякими уточнениями»;
- Владимир: «Только что был в Дарницком, ком. 311 на Позняках, записался 350, говорят, в час отпускают 100 человек».
Напомним, заявления в отделы Госреестра избирателей о временной смене адреса голосования можно подавать с 7 апреля и по 15 апреля включительно.
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