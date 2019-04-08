Раненого на КПВВ «Марьинка» пограничника доставили в Киев (Фото). Новости

Пограничника, который был ранен на КПВВ «Марьинка» в Донецкой области, доставили в Киев авиацией. Об этом сегодня, 8 апреля, на своей странице в Facebook сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Офицер, получивший ранения на КПВВ "Марьинка" в конце прошлой недели, уже успешно доставлен в Киев. Далее он будет проходить лечение в Центральном госпитале ведомства», – написал он.

Фото: Facebook / Олег Слободян

Как сообщалось ранее, КПВВ «Марьинка» 5 апреля попал под обстрел. Сотрудник Госпогранслужбы получил ранение и был прооперирован, пропуск через КПВВ до сих пор временно приостановлен. В штабе Операции объединенных сил рассказали подробности обстрела.

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