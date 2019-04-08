Более 600 украинских военных покончили жизнь самоубийством, – Матиос. Новости

С начала вооруженного конфликта на Донбассе более 600 украинских военных покончили жизнь самоубийством. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, такая удручающая статистика связана с тем, что в Украине, особенно в 2017 году, был крайне низкий уровень реабилитации участников боевых действий. «После подзатыльника Министерству социальной политики, все сдвинулось. У нас теперь фактически более 400 психологов в армии, у нас проведены тренинги первой помощи среди тех медиков-врачей, которые могут по первым признакам квалифицировать предстрессовое состояние, которое может привести к тем или иным негативным последствиям», – заявил Матиос.

«Третье – у нас теперь деньги осваиваются по принципу психологической и психиатрической помощи и профилактики – для предотвращения. А ранее деньги, которые выделялись на психологическую реабилитацию, более 70% их не успевали освоить из-за отсутствия инструкции, которую написало Министерство социальной политики. А сначала деньги списывались на стельки ортопедические. 48 млн грн Министерство соцполитики потратило на стельки ортопедические. После этого – все сдвинулось», – рассказал военный прокурор.

Как сообщалось ранее, в октябре 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что за 4 года боевых действий из 2700 небоевых потерь ВСУ 891 случай – болезни, а 615 – самоубийства, в том числе в зоне ООС – 282.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

Читайте также: