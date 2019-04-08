В «ЛНР» погиб подросток: Стали известны подробности трагедии. Новости

Во временно неподконтрольном Хрустальном (до переименования – Красный Луч, Луганская обл.) в городе Вахрушево (подчинен городскому совету города Красный Луч/Хрустальный) погиб ребенок – 14-летний подросток. Подробности происшествия сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«6 апреля в 16:10 в службу 101 Красного Луча поступило сообщение от сотрудника бригады скорой помощи, что на окраине г. Вахрушево, на ул. Пархоменко, на высоковольтной опоре на высоте 5 м находится 14-летний подросток. Как удалось установить, мальчик забрался на металлическую опору ЛЭП, сорвавшись, повис, зацепившись рукой на высоковольтных проводах», – утверждают в пресс-службе.

«Крики ребенка услышали прохожие, которые вызвали скорую помощь. Не имея возможностей и специального оборудования, чтобы снять мальчика, медики вызвали спасателей. Прибывший к месту происшествия дежурный караул ГПСЧ-12 (г. Красный Луч) при помощи выдвижной лестницы и спасательной веревки снял подростка. К сожалению, он был уже мертв. Медики констатировали смерть от травм, не совместимых с жизнью», – добавляют в «МЧС».