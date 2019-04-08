В «ДНР» заявили о ранении молодой женщины в Зайцево. Новости

Мирная жительница ранена в результате обстрела неподконтрольной украинским властям части поселка Зайцево на окраине Горловки (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил «глава администрации» Горловки Иван Приходько, передают местные интернет-ресурсы.

«При обстреле Зайцево получил повреждения дом по улице Рыбалко, 180. Легкое ранение нижних конечностей получила хозяйка дома, Елена Голоперова, 1982 года рождения», – заявил Приходько.

Он добавил, что вследствие обстрела повреждения также получил автомобиль хозяев дома.