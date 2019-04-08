На горе Карачун представителям СМИ вручили награды (Фото, видео). Новости

На горе Карачун у Славянска (Донецкая обл.) командующий Объединенных сил Сергей Наев вручил награды представителям средств массовой информации. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, на горе Карачун у Славянска состоялась встреча Наева с представителями СМИ, которые с начала проведения операции Объединенных сил находились на передовых рубежах и освещали ход проведения операции. Место встречи было выбрано не случайно: весной 2014 года незаконные вооруженные формирования пытались захватить Карачун из-за наличия на горе телевизионной башни.

Мероприятие было приурочено первой годовщине проведения операции Объединенных сил. Во время встречи генерал-лейтенант Сергей Наев поблагодарил журналистов за работу по освещению ситуации в районе ведения боевых действий на востоке Украины. Учитывая весомый вклад в информирование украинского общества и международного сообщества о ходе ООС, командующий вручил журналистам поощрительные отличия и почетные грамоты.