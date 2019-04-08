На Донетчине правоохранителям сдался экс-участник НВФ. Новости

Бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) из Часов Яра (Донецкая обл.) сдался полицейским. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в полицию с повинной обратился 42-летний житель Часов Яра.

«Мужчина признался, что не удержался перед пророссийской пропагандой и отправился служить террористам. Новобранца преступного формирования направили на блокпост в Бахмутском районе. Обязанностью вооруженного дежурного был осмотр автомобилей и проверка водителей. Через полтора месяца после своего назначения наемник пришел к выводу, что главари боевиков являются обычными преступниками. Поэтому покинул ряды террористов и начал вести скрытый образ жизни», – рассказали в полиции.

После пяти лет жизни в страхе перед наказанием мужчина узнал из средств массовой информации о возможности освободиться от ответственности и воспользовался этим шансом.

«Бывший боевик дал показания по своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи. Если будет установлено, что на время пребывания в рядах террористической организации "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины мужчина будет освобожден от уголовной ответственности», – добавили в полиции.