Зеленский назвал дату дебатов с Порошенко. Новости

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что примет участие в дебатах с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля. Об этом он объявил в своем видеообращении, обнародованном в социальных сетях.

По его словам, он готов поставить неудобные вопросы действующему президенту Украины. «19 апреля на НСК "Олимпийский" пройдут мои дебаты с Порошенко, где я смогу ему поставить любые вопросы», – заявил Зеленский.

«Я думаю, что у народа Украины за 5 лет очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему поставить. Но я могу от вашего имени», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в Украине 73,5% граждан считают, что кандидаты, которые вошли во второй тур президентских выборов, должны участвовать в публичных дебатах между собой.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля с 19:00 до 20:00. В ходе дебатов Порошенко также озвучит, какие выводы он сделал после первого тура.

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