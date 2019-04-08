В «ДНР» 19-летний житель Шахтерска жестоко убил мужчину. Новости

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) 19-летний местный житель Шахтерска жестоко убил мужчину. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что о пропаже 38-летнего местного жителя, который трое суток не возвращался домой, в «полицию» заявил его отец. Труп пропавшего мужчины был обнаружен в одном из домовладений города с признаками насильственной смерти.

«Установлено, что накануне потерпевший гостил у своей знакомой, они совместно распивали спиртные напитки. Вечером домой пришел 19-летний сын хозяйки со своим приятелем, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Увидев мать в компании очередного незнакомого мужчины, сын пришел в ярость», – говорится в сообщении.

«Он стал выгонять незнакомца из дома, однако последний не собирался уходить. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Сын хозяйки с особой жестокостью избил нежеланного гостя. Затем они вместе с приятелем, наблюдавшим за происходящим, выволокли избитого мужчину на улицу, и подозреваемый нанес ему еще несколько ударов по голове деревянной палкой. От полученных телесных повреждений последний потерял сознание и не подавал признаков жизни. С целью сокрытия преступления приятели перенесли труп незнакомца за домовладение и бросили в выгребную яму», – заявили в «полиции».

Оба злоумышленника задержаны. Они сознались в содеянном и дали «признательные показания». За убийство 19-летнему парню грозит до 15 лет тюрьмы, а второму фигуранту за укрывательство преступления – до 2-х лет лишения свободы.

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