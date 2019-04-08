В Луганске горела маршрутка, пострадала женщина (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске сегодня, 8 апреля, горела маршрутка, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«8 апреля в 10:00 на линию "101" поступило сообщение о загорании автомобиля на ул. 30 лет Победы», – утверждают в «МЧС».

Там добавляют, что прибывшие на место происшествия сотрудники «МЧС» зафиксировали открытое горение маршрутного такси №132.

«Пассажиры и водитель самостоятельно покинули салон машины, затем вызвали экстренные службы. Спасатели подали один ствол на тушение пожара, второй – на охлаждение газового оборудования, тем самым предотвратив его взрыв», – уверяют в «ЛНР».

«По словам водителя, он остановился, чтобы забрать пассажиров. Увидел дым из-под капота, выбежал на улицу отключить аккумулятор, в кабине в это время уже горело. Когда мужчина перекрывал газовые баллоны, огонь из кабины перекинулся в салон», – заявляют в «ЛНР».

Также в «МЧС» сообщают, что 51-летнюю женщину с диагнозом «термический ожог лица, реакция на стресс» бригада «скорой помощи» отвезла в больницу. Пожар был ликвидирован в 10:21. Огнем уничтожен автомобиль «Газель». Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Местные жители в соцсетях публикуют фото с места происшествия:

Напомним, днем 7 марта в центре Донецка горел пассажирский автобус.