В Донецке женщина на автомобиле сбила ребенка и скрылась с места ДТП. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке автомобиль под управлением 20-летней местной жительницы сбил 8-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что ДТП было совершено в Ворошиловском районе Донецка в районе остановки общественного транспорта «Динамо» по проспекту Дзержинского.

«Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть пр-ту Дзержинского в сторону остановившегося на остановке трамвая. В результате аварии ребенок получил травму ноги. Водитель с места происшествия скрылся», – говорится в сообщении.

При опросе очевидцев была установлена марка и комбинация цифр номерного знака авто. «По имеющимся базам данных зарегистрированных транспортных средств был установлен автомобиль Peugeot-207, которым управляла 20-летняя дончанка», – заявили в «полиции».

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